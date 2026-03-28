Eugenio Choisne y su breve periplo por Azua

Publicado por Juan Espósito Rodríguez Creado: Actualizado:

La historia de nuestros pueblos se nutre del quehacer de los artesanos de la cotidianidad: personajes del día de a día, en su mayoría héroes silentes, que forjan la senda del porvenir de una comunidad, poniendo de manifiesto que el adelanto del alma colectiva nace del compromiso compartido en lo habitual, siempre por encima de las empresas solitarias. Este elenco de actores sociales se robustece con la presencia de migrantes, quienes hacen de nuestra tierra su hogar. De entre ellos, el puertorriqueño Eugenio Choisne Carles tejió, junto al pueblo de Azua, una trayectoria común.

Nació en la isla de Vieques el 27 de julio de 1881, hijo de la unión del guadalupeño Luis Volegney Choisne de Saint Alban (f. Vieques, 8 de febrero de 1887) y Josefina María Carles Vermonet (Vieques, 29 de noviembre de 1855–Vieques, 28 de junio de 1934), ambos de ascendencia francesa. Su ciudad natal fue escenario de su juventud, estudios e inserción social y en ella figuró en 1889 como dependiente comercial y luego como participante de una colecta para erigir un monumento en honor a Félix Astol, autor de La Borinqueña. Igualmente, fue allí donde contrajo matrimonio con la lugareña Matilde Dethleffsen Dupay, nacida el 7 de agosto de 1886, hija del alemán Cristian Augusto Dethleffsen Claudio (f. Vieques, 17 de junio de 1894) y María Dupay Miralle (f. 10 de marzo de 1916), igualmente viequense e hija de padre francés y madre guadalupense.

Si bien se desconoce lo que le impulsó a buscar oportunidades en nuevos horizontes, si tenemos certeza de que partió de su lar borincano con rumbo a República Dominicana el 2 de febrero de 1905. Arribó en Azua el 5 de abril del mismo año, donde se le unieron su esposa y sus dos hijos mayores, María Elena, venida al mundo el 10 de agosto de 1903, y Eugenio, quien vio la luz el 12 de septiembre de 1905, ambos nacidos en Vieques. Más adelante nació allí su tercera hija, Adela, el 6 de septiembre de 1907, y en 1919 se encontraba en Azua su hermano, Rafael Choisne Carles, (n. Vieques, 24 de junio de 1878), quien se desempeñó como maestro de cocción en el Central Ansonia.

Tal como señalaba Ernst B. Filsinger en su Guía del viajero comercial a América Latina, publicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 1920, Azua se perfilaba para entonces como el destino más importante del suroeste dominicano. Su muelle, el vapor Marina y la línea Clyde impulsaban tanto la exportación de la producción de azúcar, café, cacao, manzanas y papa como también los negocios de importación. En medio de ese dinamismo, inició sus labores como auxiliar administrativo del agente consular estadounidense en Azua, John Hardy, junto a quien intervino en noviembre de 1912 para poner fin al sangriento enfrentamiento entre las tropas alzadas de Luis Felipe Vidal contra las fuerzas oficialistas del presidente Eladio Victoria, comandadas por el general Zenón Ovando. Su desempeño en esas funciones lo llevó, finalmente, a reemplazar a Hardy el 4 de abril de 1914.

Más allá de sus incursiones en el ámbito consular, Eugenio Choisne tomó parte activa en la vida social de Azua, formando parte del Club Patria y el Circulo Unión. En la Sociedad Portorriqueña de Santo Domingo figuró como contribuyente de los fondos destinados a la isla hermana tras el terremoto de San Fermín de 1918. En el ámbito comercial, en 1915 aparece registrado como agente de Lloyd’s Register y cuatro años más tarde, en 1919, se asoció con el comerciante sirio Teófilo Jorge Risk Assis para establecer la firma Choisne & Risk, con sede en la calle Colón número 45 de Azua, adquiriendo conjuntamente la existencia y operación del establecimiento que había pertenecido originalmente a Rosa Jorge de Terc, hermana de Teófilo, de quien este último actuaba como apoderado desde 1914.

Desde este negocio, con patentes comunales de almacenistas, importadores, exportadores, agentes y consignatarios, operaban como representantes de Bull Insular Line Inc., Columbus Steamship Co. Inc., Veritas Shipping Corporation, Dominican Investment Co. —también conocida como Compañía Petrolífica de Azua y Baní—, Central Ansonia Company, Interocean Oil Co. y la Foreign Banking Corporation, además de administrar la Compañía de Lanchas. Al amparo de esta red de relaciones comerciales, Choisne adquirió en 1919 mercancías en San Juan, Puerto Rico, por una suma cercana a 40,000 dólares, mientras, en paralelo, importó productos desde Europa y Estados Unidos. En 1920 participó asimismo en exploraciones petroleras promovidas por la Interocean Oil Company.

El curso de su vida, sin embargo, vio su fin mientras se encontraba en su natal Vieques el 14 de febrero de 1921. Tras su muerte, la firma Choisne & Risk sufrió dificultades financieras que terminaron por llevarla a la insolvencia, declarándose finalmente en quiebra hacia 1924.

Su familia no tardó en rehacer su vida en Puerto Rico, extinguiendo así la presencia de su patronímico en nuestro país. Matilde, su viuda, vio el final de sus días en San Juan el 18 de diciembre de 1956, donde también murió María Elena, su primogénita, el 17 de febrero de 2001. A su vez, Eugenio Choisne Dethleffsen residía en el distrito sanjuanero de Santurce en 1920 y al año siguiente se encontraba registrado como estudiante. Contrajo nupcias con María G. Sánchez y encontró la muerte en Bayamón el 4 de enero de 1989, mientras que Adela casó en Río Piedras el 5 de enero de 1939 con Ramon Moraza Arzuaga (San Juan, Puerto Rico, 16 de septiembre de 1897–San Juan, Puerto Rico, 13 de abril de 1986), con quien procreó al abogado y ajedrecista Manuel Moraza Choisne (1946-2020).

Hoy, a 105 años del fallecimiento de Eugenio Choisne, apenas sobreviven escasas huellas impresas de su vida en la prensa sureña y en el Libro azul de Santo Domingo de 1920, silenciosos testimonios de una historia que el tiempo borró.

Instituto Dominicano de

Genealogía

www.idg.org.do