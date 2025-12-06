Evocación de una época cuando Santo Domingo era otra cosa…

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por ONORIO MONTÁS

Después del retiro de mis amigos William y Manuel Read Velázquez, dos verdaderos ingeniosos hermanos que revolucionaron la oferta culinaria en la capital dominicana, estas novedosas ofertas capitaleñas se fueron esfumando con la llegada de las franquicias a nuestro país que inundaron todo, hasta los más apartados rincones. ¨Le Café¨ se hizo famoso por popularizar las Crepes en la G. Washington esquina José María Heredia, y el ¨Café St. Michel¨, en la Lope de Vega esquina Rafael Augusto Sánchez, además una novedosa y lujosa heladería ¨Allegro¨.

Existió ¨La Fogata¨ en la Nicola Di Bari esquina Madame Curie, luego, el amigo Ciro Casella al cerrar ¨La Taberneta¨, un sitio al estilo Europa en las aceras de la Arzobispo Nouel esquina José Reyes, frente al antiguo cine Leonor, y, más adelante, se atrevió a instalar en una enorme casona de uno de los allegados a la dictadura de Trujillo, Porfirio Herrera Báez que hoy luce en ruinas en la Pasteur esquina Ave. Independencia ¨Da ’ Ciro¨, de Ciro Casella y Anna, con los que establecimos una duradera amistad junto a Miriam, mi fallecida esposa. Mimo, un simpático italiano que instaló su innovadora pizzería-restaurant ¨Sorrento¨ (con su pizza en cuadritos), en la calle Mercedes esquina Julio Verne. En un buen tiempo la ciudad se inundó de restaurantes y pizzerías el ¨Italia¨ de Don Renato en la Juan Isidro Jiménez, ¨Il Bucco¨, de Antolinno, un chef de Casa de Campo que vino a Santo Domingo a probar suerte, ¨Caferelli¨, de Rosario Bonarelli, y Federico Fondeur Nivar una cafetería-restaurant que atrajo la mayoría de los intelectuales y artistas en Galería Comerciales en la avenida 27 de febrero en 1979, ¨El Viejo Roma¨, de don Rómulo y doña Erminia, en Las Mercedes frente al parque Independencia. Al separarse los esposos, doña Erminia abrió su propio restaurant, ¨La Fontana Di Trevi¨, en la Lope de Vega esquina Roberto Pastoriza, ¨Vesubito¨, regenteado por Gaetano Bonarelli, en las afueras de la ciudad, en la avenida Tiradentes. Una versión del ¨Chez Françoise¨ de Paris de un nacional francés en la calle Padre Billini esquina Callejón de los Curas, en la zona colonial, frente a la antigua ¨Casa de España¨ hoy Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. ¨La Trattoria Vesubio¨, de María Bonarelli, Restaurant ¨Conde de Tazo¨ en la calle José María Heredia, un llamativo edificio de piedra construido para ese restaurant. ¨Típico Italiano¨ de don Anibale Bonarelli luego se convirtió en Restaurant Pizzería, Heladería Vesubio y el ¨Típico Español¨, de Marcelina Aguado De la Rosa, que estuvieron en la ¨Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre¨ junto al ¨Carimar¨, de Enrique Mattei, ¨El Mandarín¨, de Ben Chin Joa, con sus 9 hijas. A finales de los años 1950 abrió un exquisito Restaurant ¨Lina¨, español y su propietaria fundadora Marcelina Aguado De la Rosa ¨Lina¨, una chef española traída al país para la cocina privada del entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo, cuentan los más allegados. El Restaurant ¨Lina¨, que luego se trasladó a su lujoso local en la avenida Independencia al lado de la fábrica de los ¨Helados Cremitas¨, convirtiéndose en uno de los restaurantes más concurridos y distinguidos de Ciudad Trujillo.

Al construir el hotel Lina en los años 70, se llamó luego ¨El Cordobés¨, ¨Bilbao¨, ¨Ibérico¨ cerró como ¨El Cantábrico” tras la pandemia del ¨Covid 19¨ y un litigio legal, fue un lugar muy concurrido de los pocos que quedaban en la zona de Ciudad Nueva, regenteado por Elías Mouré Rodríguez.

No podemos olvidar el sitio obligado de la intelectualidad que se daba cita en el hotel Comercial, en sitio muy especial, regenteado por el nacional chino Juan Chea, con la particularidad que estaba decorado con caricaturas de los parroquianos realizadas por el maestro Miche Medina.

¨Café Atlántico¨, de Roberto Álvarez actual canciller en lo que fue su residencia familiar, ¨El Sublime¨, ¨La Cafetera¨, Piano Bar ¨El Baitoa¨, ¨La Boîte de Nuit la Oficina¨ del periodista Miguel Hernández, ¨El Moulin Rouge¨, de Alberto Amengual, la heladería ¨Los Imperiales¨, de la familia Pappaterra en la calle Hostos casi esquina El Conde, donde preparaban los mejores emparedados hamburguesa, Peter`s Schwars, donde degusté por vez primera el Vino Blanco alemán Liebfraumil, Peter. Luego instaló ¨El Diplomático¨, en el antiguo salón del Embassy Club del Hotel El Embajador y ¨El Aubegine¨ en la Andrés Julio Aybar esquina Tiradentes, Restaurant ¨Maisón 1503¨, en 1995 ¨Nicolás¨ del arquitecto Federico Fondeur, la ¨Terraza Hollywood¨ luego Viola Selig, quien era la propietaria y era administradora de la Lotería Nacional en el primer gobierno de Joaquín Balaguer en 1966 y había dejado a su hermano el exguerrillero Irlander Selig como gerente-administrador el lujoso restaurant estilo francés el ¨EPY Club¨ ese exquisito restaurant además de un menú variado, tenía la animación de un grupo musical dirigido por Luis José Mella y con la participación de Nancy Álvarez y Michael Camilo.

Blues Bar, de Luis Acosta Moreta, ¨Luis el Gallo¨, que operó en el malecón, como referente obligado de la mejor bohemia capitalina (donde se construyó el Malecón Center), entre 1982 y 1995, se habilitó un espacio ideal para articular el arte de Cleto Octavio Vásquez, Tavito, haciéndolo dueño de la noche. Frente a un plácido mar Caribe que besaba con su brizna yodada e invitaba al acercamiento de los cuerpos, se desplegaba el sonido único de unos músicos curtidos para cerrar la jornada. Al teclado, Ñaño Guzmán presentando los temas desde el sintetizador y Héctor “Cabeza” de León, extraordinario trompetista y arreglista de clase internacional, aportando su talento, junto a Bolívar Quiñones en el saxo tenor y la flauta.

Un icónico restaurant ¨Mario" en la calle Mercedes esquina Pina que cerró al iniciarse los trabajos de rescate de las murallas de la ciudad colonial y fue trasladado luego a un nuevo gran restaurant y moderno nuevo edificio al lado del banco BHD en la 27 de Febrero, el restaurant famoso ¨Café Restaurant ¨Chiang Kai Shek¨, frente al parque Independencia esquina Estrelleta, de los chinos Mario Chez, y su primo Meng Chez que inventó o popularizó el famoso chicharrón de pollo en la avenida Independencia esquina Estrelleta, el ¨Reina de España¨ en la calle Cervantes, de Severiano; ¨Restaurant del Chino Lee¨, el restaurant ¨Chino de Mariscos¨, el restaurant ¨Jai Alai¨, ¨La Mezquita¨, en la avenida Independencia hoy parte del PLD. Existió ¨El Trocadero¨, un lugar obligado en Ciudad Trujillo, con bar, cocina y un comedor, además de música en vivo en la avenida José Trujillo Valdez esquina avenida Mella, ¨Rancho La Campana¨, del Sheriff Marcos. ¨El Garden¨, ¨El Washington¨ anteriormente había sido el cine ¨Ramfis¨ y se incendió propiedad de Manguel Pérez, luego pasó a ser un popular restaurant de chinos, al igual que ¨El Continental¨, un restaurant-pastelería china especialistas en hacer pie (Tarta rellena) de diferentes sabores de ciruela, manzana, limón, etc., ¨La Campana¨ de Porfirio en la San Martín frente a la calle Juan Pablo Pina, ¨Típico Quisqueyano¨.

¨Mesón de Castilla¨, de Marcial Manrique, Antonio Aragón Corrales y Álvaro Macía, ¨La Freiduría¨, ¨La Ceniza¨. Restaurant Plaza Criolla, de Hans Heinsen, en Plaza Criolla, centro comercial desaparecido, ¨Le Fromagerie¨ en la avenida Pasteur esquina Casimiro de Moya de Hans Heinsen, el ¨Lucky Seven¨, de Evelio Oliva, ¨El Alcázar¨, en el antiguo hotel Santo Domingo, ¨El Caserío¨ y ¨La Taberna de María Castaña¨, ¨Rodissio Do Brazil¨ en la Plaza de España, donde solíamos reunirnos los arquitectos Luis Omar Rancier, Luis Guzmán, Pablo Morel y yo regularmente a discutir los problemas y temas de la ciudad de Santo Domingo y de la zona colonial, el ¨hotel Europa y su boite Montecarlo¨ en las Mercedes esquina 30 de Marzo y 16 de Agosto, ¨El Salón de los Espejos¨, en el sótano del Palacio de Bellas Artes, Restaurant ¨El Bodegón¨ Arzobispo. Meriño con Padre Billini, ¨La Llave del Mar¨, de Freddy Marte, en el malecón esquina Santomé, ¨La Bahía¨, de Andrés Arias, un despacho permanente de José Francisco Peña Gómez y algunos de sus seguidores, en el malecón esquina 19 de marzo, ¨Casa Vicente¨, ¨El Roxy¨ El Conde con calle Santomé, ¨El Panamericano¨ y ¨Yassonie¨ El Conde con Sánchez, Carimar, Bella Blue en el Malecón, Uno y Cinco, El Mofongo, Malkun, María la Turca. Al extenderse la ciudad en la avenida Enriquillo esquina Privada o Antonio Guzmán ¨La Poelée¨.

No podemos olvidar un sitio obligado de los habitantes de la Ciudad Colonial y los contertulios de la barra, lo que Arnulfo Soto bautizó como el ¨Mesón de Bari¨ en la calle Hostos esquina Salomé Ureña, y así mantuvo su nombre hasta aprovechando las restricciones de la pandemia del Covid 19 y luego la segunda etapa de remodelación y defenestración de la zona colonial. Hace unos días falleció el propietario del emblemático restaurante ¨Mesón de Bari¨, José Julio "Cuqui" Mejía, dejando un gran legado en la gastronomía del país, un establecimiento que inició su abuela como una fonda que servía comida criolla y que mantuvo hasta que vio forzado con el cierre con la misma receta única, sitio que se convirtió en un punto de concurrencia obligada de los amantes, políticos e intelectuales de la zona antigua de Santo Domingo y que no pudo reabrirlo de nuevo porque dejó de existir.