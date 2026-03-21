Sumeria: el primer grito contra la muerte -El poema de Gilgamesh

Publicado por OFELIA BERRIDO Creado: Actualizado:

Para el abordaje del Poema de Gilgamesh, resulta imperativo que nos ubiquemos en el umbral de la historia: Sumeria, en la región de Mesopotamia (entre los ríos Tigris y Éufrates), durante el periodo que inicia hacia el cuarto milenio antes de nuestra era. Gilgamesh es memoria de los orígenes, poder y mortalidad en la primera gran epopeya de la humanidad. Constituye una de las primeras obras literarias de las que se tiene conocimiento. Su valor no radica únicamente en su antigüedad, sino en que representa el momento en que la humanidad comenzó a reflexionar narrativamente sobre cuestiones universales. Los sumerios constituyeron una de las primeras sociedades urbanas complejas del planeta y sus aportes fueron fundamentales para el desarrollo de la civilización. Entre sus logros destacan la invención de la escritura cuneiforme y la rueda, el diseño de sistemas administrativos, el establecimiento de códigos legales tempranos, notables avances en matemáticas y astronomía, y la edificación de ciudades-estado con una organización política definida (Kramer, 1981). Estas innovaciones transformaron la historia humana al permitir la preservación del conocimiento y la institucionalización del poder político. Esta civilización estableció la estructura misma de la vida urbana y la administración del tiempo.

Un documento fundamental para entender su cosmogonía es la Lista Real Sumeria, una crónica que fusiona la genealogía monárquica con el mito. La arqueología ha confirmado la existencia histórica de varios de los reyes de los mencionados; sin embargo, presenta un desafío para el historiador moderno debido a las longevidades antediluvianas de sus primeros soberanos, quienes reinaban durante miles de años. Esta amalgama sugiere que para los sumerios la historia no era una mera sucesión de hechos, sino una manifestación del orden divino en la tierra. Gilgamesh, quien figura como el quinto rey de la primera dinastía de Uruk, ocupa ese espacio liminal: un personaje histórico que la épica elevó a la categoría de dos tercios dios y un tercio hombre, simbolizando la tensión entre el poder político real y la aspiración de trascendencia.

Uno de los puntos de mayor importancia de esta magnífica obra hecha en tablillas de arcilla es la conexión entre la epopeya y el canon bíblico posterior. La presencia de la narrativa del diluvio, relatada por Utnapishtim, precede por siglos al relato del Génesis de la Biblia. Aquí, el cataclismo no es solo un evento meteorológico, sino un punto de inflexión que redefinió el Levante y Mesopotamia. Los sumerios no solo fundaron ciudades como Uruk, Ur, Lagash o Eridu, sino que también desarrollaron, como ya hemos mencionado, innovaciones fundamentales para la humanidad, así como complejas estructuras religiosas y políticas (Kramer, 1981). La geografía del poema, que transita desde la civilizada Uruk hasta los bosques de cedros y las aguas de la muerte, funciona como una cartografía del conocimiento humano frente a la naturaleza salvaje.

Obra

La arqueología sugiere que inundaciones masivas en la cuenca del Tigris y el Éufrates pudieron haber servido de base fáctica para este mito. Al comparar el texto babilónico con la Biblia, observamos una transición del politeísmo (donde los dioses envían el diluvio por el "ruido" de la humanidad) hacia un monoteísmo en el que el texto bíblico señala que "la maldad de los hombres era mucha en la tierra". Se describe un estado de degradación moral y ética generalizada. El Génesis menciona que "la tierra estaba llena de violencia". Este caos social y la falta de justicia fueron factores determinantes para la decisión divina moralizante; estos hechos evidencian cómo una misma raíz cultural se transformó en el pilar de la ética occidental.

El Poema de Gilgamesh, cuya versión más conocida procede de tablillas acadias del siglo VII a.C. encontradas en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, recoge tradiciones mucho más antiguas. La narrativa presenta a Gilgamesh como un rey poderoso pero tiránico cuya conducta provoca el sufrimiento de su pueblo. Los dioses, en respuesta a las quejas humanas, crean a Enkidu, un hombre salvaje, pero bueno destinado a confrontarlo. Sin embargo, en lugar de destruirse mutuamente, ambos desarrollan una profunda amistad que se convierte en el núcleo emocional de la obra. Juntos emprenden hazañas heroicas como la derrota de Humbaba, guardián del bosque de cedros, y la muerte del Toro Celestial enviado por la diosa Ishtar. La tragedia llega cuando los dioses castigan estas transgresiones con la muerte de Enkidu. Desde una perspectiva literaria, la epopeya introduce uno de los primeros grandes temas de la literatura universal: la conciencia de la mortalidad.

La muerte de Enkidu constituye el punto de inflexión filosófico de la epopeya. Hasta ese momento, Gilgamesh encarna el ideal heroico de la fuerza y la gloria; pero al enfrentar la muerte de su amigo descubre su propia mortalidad. Comprende que el destino humano es la muerte, lo que provoca una crisis existencial que lo impulsa a buscar a Utnapishtim, el único hombre que ha recibido la inmortalidad tras sobrevivir a un diluvio universal. Este descubrimiento introduce uno de los temas más universales de la literatura: la conciencia de la finitud humana. La búsqueda de la inmortalidad se convierte entonces en el motor de la segunda mitad del poema. Gilgamesh emprende un viaje para encontrar a Utnapishtim, el único hombre al que los dioses concedieron vida eterna después de sobrevivir a un gran diluvio. Este episodio constituye uno de los paralelismos más notables entre la literatura mesopotámica y la tradición bíblica. El relato del diluvio en Gilgamesh presenta sorprendentes similitudes con la historia de Noé en el Génesis: un dios advierte a un hombre justo de la destrucción del mundo mediante un diluvio, se construye un gran barco para preservar la vida, y tras el cataclismo se envían aves para comprobar si las aguas han retrocedido (Dalley, 2008). La mayoría de los estudiosos considera que ambos relatos derivan de tradiciones mesopotámicas más antiguas que circularon en el Cercano Oriente y que posteriormente influyeron en la tradición bíblica durante el exilio babilónico de los hebreos en el siglo VI a.C.

Este paralelismo no implica necesariamente dependencia directa, sino que revela un horizonte cultural compartido. La región mesopotámica funcionó como un espacio de intercambio cultural donde mitos, narraciones y cosmovisiones circulaban entre diferentes pueblos. Sumeria se localizaba en el sur de Mesopotamia, territorio que corresponde principalmente al actual Irak. No obstante, Mesopotamia como región histórica se extendía también hacia zonas de la actual Siria, Turquía e Irán, una región que posteriormente se convertiría en el escenario de grandes imperios como el acadio, el babilónico, el asirio y el persa. En ese sentido, la epopeya de Gilgamesh no solo es un documento literario, sino también un testimonio de la cosmovisión de una de las primeras civilizaciones urbanas de la historia.

El fracaso de Gilgamesh en su búsqueda de la inmortalidad constituye el núcleo filosófico de la epopeya. Utnapishtim le revela que la inmortalidad es un privilegio reservado a los dioses y que el destino de los seres humanos es aceptar su condición mortal. Este reconocimiento conduce al desenlace del relato. Gilgamesh regresa a Uruk y contempla las murallas de la ciudad, símbolo de la obra humana que trasciende la vida individual. La verdadera inmortalidad, sugiere la epopeya, no reside en la vida eterna, sino en el legado cultural que los seres humanos dejan a través de sus acciones.

Nota: La siguiente entrega consistirá en el análisis crítico-literario del poema.