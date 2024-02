Todo lo que debes saber sobre Super Bowl LVIII

¡Llego el día! Super Bowl LVIII esta aquí.

Los San Francisco 49ers representarán a la Conferencia Nacional de Fútbol Americano (NFC) y los Kansas City Chiefs representarán a la Conferencia de Fútbol Americano (AFC) después de ganar sus respectivos juegos de campeonato el domingo.

Será una revancha del Super Bowl de hace cuatro años, donde ganaron los Chiefs.

¿Qué está en juego para los San Francisco 49ers?

Los San Francisco 49ers, primeros sembrados, se dirigen al Super Bowl después de remontar para vencer a los Detroit Lions en el Juego de Campeonato de la NFC el domingo.

Los Niners perdieron en el juego por el título de la NFC en las últimas dos temporadas.

San Francisco tiene posiblemente la plantilla más talentosa de la NFL, con el mariscal de campo Brock Purdy, el running back Christian McCaffrey, el liniero defensivo Nick Bosa, el ala cerrada George Kittle y los receptores Brandon Aiyuk y Deebo Samuel.

¿Qué está en juego para los Kansas City Chiefs?

Los Kansas City Chiefs jugarán en el Super Bowl después de derrotar a los Baltimore Ravens 17-10 en el Juego de Campeonato de la AFC el domingo. Es su cuarta aparición en el Super Bowl en cinco años.

Los Chiefs son los campeones defensores del Super Bowl y ganaron nuevos fanáticos en los últimos meses gracias al incipiente romance de Taylor Swift con el ala cerrada del equipo, Travis Kelce.

¿Dónde es el Super Bowl LVIII?

El Allegiant Stadium de Las Vegas será la sede del Super Bowl este año.

¿Quién canta el himno nacional en el Super Bowl?

La estrella de la música country Reba McEntire cantará «The Star-Spangled Banner» antes del inicio del partido.

McEntire, tres veces ganador del Grammy, se ha convertido en un ícono de la música country con más de 30 álbumes de estudio y una variedad de éxitos como «Fancy», «Consider Me Gone» y «Does He Love You».

¿Quién realizará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de este año?

El propio Usher, de Atlanta, encabezará las festividades del medio tiempo. La megaestrella de la música, que ha ganado ocho premios Grammy, dijo que está ansioso por actuar en el escenario más grande de la NFL.

«Es un honor de toda una vida finalmente tachar una actuación en el Super Bowl de mi lista de deseos», dijo Usher en un comunicado. «No puedo esperar para traer al mundo un espectáculo diferente a cualquier otra cosa que hayan visto de mí antes».

Post Malone cantará «America the Beautiful» y Andra Day cantará «Lift Every Voice and Sing» como parte de la transmisión previa al juego.

Malone, 10 veces nominado al Grammy, ha grabado múltiples éxitos, incluidos «Congratulations» con Quavo, «rockstar» con 21 Savage y «Sunflower» con Swae Lee de la película animada de 2018 «Spider-Man: Into the Spider-Verse». El cantante, rapero y compositor lanzó su quinto álbum de estudio «Austin» el año pasado.