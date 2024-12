La agrupación Aventura continúa marcando historia en su gira Cerrando Ciclos, donde miles de fanáticos han abarrotado el Estadio Olímpico Félix Sánchez en tres de las cuatro funciones programadas.

Con un repertorio cargado de éxitos como Obsesión, La Boda, El Malo y Yo quisiera amarla, los primos Romeo, Lenny, Max y Henry deleitaron a un público que no dejó de cantar y bailar.

Romeo Santos: interacción y momentos memorables

El vocalista Romeo Santos brilló no solo por su interpretación, sino también por su conexión con el público. Desde el primer momento, entró bailando, interactuó constantemente con los asistentes y realizó dinámicas especiales, como interpretar “las que no iban a cantar” y recordar canciones menos conocidas que marcaron la infancia de muchos.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Romeo invitó a varios fanáticos al escenario, entre ellos Kennet Melo, quien sorprendió al demostrar que conocía perfectamente las canciones de Aventura. El duelo entre ambos, que incluyó interpretaciones y pasos de baile, desató una ovación que quedó como uno de los puntos altos de la noche.

Dos escenarios y rivalidad en las gradas

El espectáculo contó con dos escenarios: uno principal, adornado con luces y efectos visuales, y otro más íntimo, donde los integrantes de Aventura se sentaron alrededor de un baúl con su icónica tipografía.

Mientras tanto, las gradas vivieron su propia competencia, haciendo olas, ovaciones y encendiendo las linternas de sus celulares para demostrar cuál lado tenía más energía. Romeo, siempre atento al ambiente, incentivó esta rivalidad amistosa, pidiendo a las zonas que gritaran por su banda favorita.

Romeo interpreta tema censurado

En un momento de desahogo, Romeo Santos recordó la censura de su canción La Suegra en 2023, criticando la decisión de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR). Según el artista, el tema buscaba exaltar la dominicanidad y rendir homenaje a Luisito Martí.

«Ellos me censuraron esa canción. Hoy me da la gana de hacer algo diferente, a ver si me meten preso”, declaró antes de interpretar el tema, desafiando la polémica y siendo ovacionado por el público.

Romeo hace de cupido

Romeo Santos también hizo de cupido durante el concierto. En un gesto especial, dedicó «Solo por un beso» a una pareja del público, a quienes pidió demostrar amor con un beso en la frente, símbolo de protección, y en la boca, que representa la pasión.

Cierre con Yailin

El cierre del espectáculo estuvo a cargo de Yailin La Más Viral, quien sorprendió al unirse a Romeo para interpretar Obsesión. Al final de la interpretación, «El chico de las poesías» le dedicó unas emotivas palabras a la artista: «Quiero que sepas, que con perseverancia y disciplina el mundo es tuyo. Que Dios te bendiga. Te quiero, amor, ¡gracias!»

La opinión del público

Los asistentes calificaron la experiencia como un 15 de 10, destacando la calidad del espectáculo y la conexión de Aventura con sus seguidores.

