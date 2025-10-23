Tormenta Melissa: COE no baja la guardia y mantiene ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta roja

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que mantiene ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, aumenta a 13 las que están en amarilla y mantiene tres en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa fue localizada a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

Según lo indicado, en alerta roja están Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

Mientras que en alerta amarilla figuran: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde se encuentran: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Del mismo modo, en la Costa Atlántica y Caribeña se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a viento, oleaje peligroso, así como también por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.