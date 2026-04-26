Confía en Dios

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Hemos cambiado la paz por la ansiedad y la confianza por la incertidumbre. Nos hemos llenado de duda, desasosiego y desesperanza. Cada día, con nuestras propias palabras, alimentamos lo negativo y descendemos a un pozo de desesperación, olvidando que sí hay salida en Dios.

Hemos quitado nuestra mirada de su grandeza, de su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia, para enfocarnos solo en lo que vemos y sentimos. Pero ¿por qué inquietarnos? ¿Por qué rendirnos ante las circunstancias? Ninguna situación es mayor que nuestro Dios. Él todo lo puede, todo lo sabe y está presente en todo lugar.

Hoy es tiempo de levantarnos en fe, de cambiar nuestra forma de pensar y confiar plenamente en Él.

Decide hoy creerle al Señor por encima de lo que ves; porque cuando pones tu mirada en Él, tu fe se fortalece y no hay nada que te haga dudar.

Recuerda que Dios tiene el control de tu vida.