Vocación: Lo que yo no quería (Cuando hacer lo correcto es lo mejor)

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No quería volver a las pantallas, ni a la radio. Sentía que ese capítulo ya había terminado. Después del infarto —aquel que me dejó casi muerto— todo cambió. No fue solo el cuerpo el que se detuvo, también lo hizo mi manera de ver el tiempo.

Desde entonces, lo único que deseaba era lo esencial: estar a solas conmigo mismo, con amigos cercanos, y con Dios.

No me aislé, pero sí afiné la mirada. Aprendí a distinguir entre lo urgente y lo eterno, entre el ruido y la voz que realmente importa. Quería invertir mejor ese breve regalo que es la vida. Y, sin embargo, aunque no quería estar en los medios, había en mí una carga silenciosa: la necesidad de ser instrumento de transformación.

Escribía, sí. Pero algo faltaba. Algo más intencional, más cercano, más vivo. Algo que permitiera escuchar y ser escuchado. Fue en ese cruce de caminos, en esa bifurcación vocacional, donde nació la propuesta. Vino de la voz de un amigo, y tomó forma con manos dispuestas. La idea era simple y desafiante a la vez: un podcast. Pero no cualquiera. Yo debía estar al frente. Ser la voz. El rostro. El que se expone ante desconocidos.

Esa noche no dormí. Mi cama se llenó de pensamientos, y la habitación dejó de ser refugio para convertirse en campo de batalla. Tenía que decidir. Al día siguiente, con una taza de café entre las mano, y mi esposa frente a mí, pude finalmente detener el ruido. Allí vacié mis miedos, mis dudas, mis luchas.

Y entendí algo sencillo, pero profundo:

para cambiar una sociedad

hay que dar algo de uno mismo.

A veces será tiempo,

otras veces recursos,

ideas,

ánimo,

una conversación sincera,

o simplemente la disposición de escuchar.

Entonces decidí.

Decidí ser parte.

Decidí aportar y no restar.

Decidí ceder un poco de mi privacidad

para sembrar algo que pueda dar fruto en otros.

Porque un día no estaremos aquí.

Y cuando ese día llegue,

lo único que quedará

será aquello que dejamos como camino

para los que vienen detrás.