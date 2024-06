Tribunal da ultimátum a defensas e imputados

Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional advirtieron ayer a las defensas técnicas y a los imputados en el caso Coral, que no tolerarán inasistencias inexcusables que dilaten u obliguen a aplazar el juicio que por supuesta prevaricación, asociación de malhechores, estafa al Estado, y falseamiento y omisión en declaraciones juradas, que allí se ventila.

Y es que, a casi un año del grupo de imputados haber sido enviado a juicio, las seis audiencias convocadas por el colegiado para dar inicio al mandato ordenado el 11 de julio del 2023 por el Sexto Juzgado de la Instrucción, han sido abortadas por excusas o abandono de parte de abogados, o por dolencias de imputados a veces no justificadas formalmente.

El día de ayer no fue la excepción. Como las veces anteriores, las partes estaban convocadas para las 9:00, y hasta las 11:30 se estuvo esperando a Waldo Paulino, defensa técnica del general Boanerges Reyes Batista, y del capitán de Navío Francklin Antonio Mata Flores, dos de los altos oficiales involucrados en el supuestos entramado de corrupción y lavado de activos montados desde los cuerpos de Seguridad Presidencial (Cusep), y Turística (Cestur), así como del CONANI, durante los gobiernos de Danilo Medina.

A eso se le sumó la notificación, conocida al momento en que iniciaría la audiencia, de que tampoco tenían defensa la razón social Asociación Campesina Madre Tierra ni el Ministerio Jesucristo Vive, Vino y Vuelve.

Fue esto lo que motivó al Tribunal a posponer la audiencia para el próximo jueves 13 de junio a las 9:00 de la mañana; disponer medidas que deberán ser cumplidas en un plazo de tres días ; y a su presidenta, la magistrada Esmirna Gisselle Méndez, a hacer la advertencia.

Audiencia no es opcional

Con relación al abogado Paulino, dijo que este se había mantenido llamando al Despacho Judicial informando del impedimento que tenía para presentarse en la audiencia a la hora convocada, pero que llegaría “ a las 10:30, en 15 minutos o en media hora” y nunca llegó.

De acuerdo con la magistrada Méndez, en caso de que la defensa de los dos oficiales tuviera algún inconveniente, su deber era delegar en uno de sus colegas la representación de sus clientes, o en su defecto, enviar un reemplazo, afirmando que “esta audiencia no es opcional”, y fue convocada para las 9:00 de la mañana, sostuvo.

“Este tribunal no puede ignorar que estas situaciones no se pueden volver a repetir. Los abogados deben comparecer a la hora pautada y, en caso de tener algún inconveniente, deben solventarlo oportunamente para evitar una dilación o posposición en este juicio. Infórmenle a su abogado que este tribunal ese tipo de excusas no las va admitir, que en ulteriores ocasiones, o designan un reemplazo para que comparezca oportunamente, o delegan en alguien más su representación”, dijo la jueza dirigiéndose a los imputados.

El plazo

En cuanto a la Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesucristo Vive, Vino y Vuelve, cuyos representantes técnicos renunciaron, el Tribunal, a petición del Ministerio Publico representado por Wilson Camacho, le dio un plazo de tres días contados desde ayer para jurídicas para designar un abogado de su elección.

Además conminó a los abogados que abandonaron a su suerte a las dos personas jurídicas, a que entreguen a los nuevos abogados “todos los documentos, acusación, querellas con constitución en acto civil y dispositivos electrónicos que le fueron entregados”, a los fines de garantizar que quienes lo sustituyan “comparezca con todas las herramientas que requiere para este juicio el próximo jueves 13”.

No somos tontos

En su turno para opinar sobre la situación que se presentó y que impidió por sexta ocasión dar inicio al juicio de fondo contra los imputados en los casos Coral, Camacho, titular de la Procuraduría Anticorrupción (PEPCA), aseguró que lo de ayer “es la consecución de una estrategia …”

En cuanto a la instancia que le fue notificada al tribunal y al MP informando sobre la falta de defensa de Madre Tierra y el Ministerio religioso, Camacho dijo que solo bastaba leer uno o dos párrafos de la misma “para darse cuenta que es una acción temeraria, una acción desleal, y una chicanería (astucia para engañar)”.

Respecto a la actuación del abogado Paulino, Camacho dijo que, “hasta tratando de ser consecuente” el MP no podía dejar pasar por alto eso, ya que también se comunicó con algunos de los fiscales y les dijo que iría. En ese sentido, pidió que “no existiendo una excusa válida en este tribunal que justifique las ausencias del defensor de los referidos imputados, decrete el abandono y proceda en consecuencia como establece el Código Procesal Penal (CPP)”.