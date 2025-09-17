Trump asegura EEUU atacó tercer bote en el mar Caribe

Washington.- EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer, martes, que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no dos, como hasta ahora había dicho.

“Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”, dijo Trump. El mandatario fue preguntado por las declaraciones del líder venezolano, Nicolás Maduro, en las que acusó al estadounidense de querer invadir su país. “Dejen de enviar (miembros del) Tren de Aragua a los Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a los Estados Unidos”, respondió Trump. El republicano se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar que las fuerzas armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según dijo, murieron tres personas, que calificó de ‘terroristas’. Poco después, en el Despacho Oval, afirmó que la lancha destruida transportaba cocaína y fentanilo.

Leer: La coalición ‘Stop Trump’ califica de “vergonzosa” la visita del presidente de EE.UU.

Trump en Londres

Trump llegó ayer, martes, a Londres para iniciar hoy miércoles en el castillo de Windsor una visita de Estado al Reino Unido, con la que Londres y Washington esperan profundizar su “relación especial». El avión Air Force One del presidente aterrizó sobre las 21-08 hora local (20-08 GMT) en el aeropuerto de Stansted, al norte de Londres.