No siempre es obvio: 5 señales de que estás con una persona tóxica

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Las relaciones humanas pueden ser fuente de apoyo y crecimiento, pero también de desgaste emocional cuando se trata de vínculos tóxicos. Muchas veces no es evidente al inicio, y los efectos se sienten de manera silenciosa en la autoestima, la salud mental y hasta en la productividad diaria.

La World Health Organization (WHO) advierte que existen señales claras que permiten identificar a una persona tóxica en tu entorno: manipulación constante, críticas disfrazadas de consejos, control sobre tus decisiones, indiferencia hacia tus logros y una tendencia a generar conflictos innecesarios. Estas actitudes, aunque puedan parecer pequeñas, terminan acumulándose y afectando la confianza personal.

El impacto no se limita al plano emocional. La entidad señala que convivir con personas tóxicas puede aumentar los niveles de estrés, provocar ansiedad y alterar la capacidad de concentración. En muchos casos, la víctima no se da cuenta de que está siendo condicionada hasta que los síntomas se vuelven evidentes.