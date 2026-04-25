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No siempre es obvio: 5 señales de que estás con una persona tóxica

La World Health Organization (WHO) advierte que existen señales claras que permiten identificar a una persona tóxica en tu entorno

No siempre es obvio: 5 señales de que estás con una persona tóxica (y cómo te afecta sin darte cuenta)

No siempre es obvio: 5 señales de que estás con una persona tóxica (y cómo te afecta sin darte cuenta)

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Las relaciones humanas pueden ser fuente de apoyo y crecimiento, pero también de desgaste emocional cuando se trata de vínculos tóxicos. Muchas veces no es evidente al inicio, y los efectos se sienten de manera silenciosa en la autoestima, la salud mental y hasta en la productividad diaria.

La World Health Organization (WHO) advierte que existen señales claras que permiten identificar a una persona tóxica en tu entorno: manipulación constante, críticas disfrazadas de consejos, control sobre tus decisiones, indiferencia hacia tus logros y una tendencia a generar conflictos innecesarios. Estas actitudes, aunque puedan parecer pequeñas, terminan acumulándose y afectando la confianza personal.

El impacto no se limita al plano emocional. La entidad señala  que convivir con personas tóxicas puede aumentar los niveles de estrés, provocar ansiedad y alterar la capacidad de concentración. En muchos casos, la víctima no se da cuenta de que está siendo condicionada hasta que los síntomas se vuelven evidentes.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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