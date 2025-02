Por el terremoto de magnitud 7,6 en Honduras la noche del pasado sábado, en República Dominicana emergió la incertidumbre por la posibilidad de que un tsunami impacte las cosas dominicanas; principalmente, luego del aviso emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Aunque una hora después de que el COE y el Indomet descartaran la alerta de la llegada de ese fenómeno natural, la población se pregunta si el país está preparado para responder a esas olas anormales que son generadas por la gran energía liberada por un movimiento telúrico; y cuáles serían los protocolos a seguir para salvar vidas.

Desde Manzanillo hasta Samaná

El miembro de la Academia de Ciencias de República Dominicana, Osiris de León, aseguró al periódico Hoy que, desde Manzanillo hasta Samaná, en la costa norte, existen riesgos de que ocurra un tsunami. «Porque ya Manzanillo fue impactada por un maremoto el 4 de agosto de 1946. De hecho, el terremoto de Matanzas, del año 1946, es el terremoto de mayor magnitud que ha impactado la región del Caribe porque fue de magnitud 8.1», dijo.

Advirtió que dichos eventos sísmicos, que han sido los más fuertes en el Caribe, desde que se llevan registros, «es importante que la gente lo toma en cuenta, sobre todo porque, yendo desde Nagua hacia Sánchez, y desde Nagua hacia Cabrera, la carretera va justo a la orilla del mar y casi a nivel del mar. Eso implica que si un evento sísmico de magnitud superior a 7, con epicentro en el mar, y con hipocentro de poca profundidad, genera un maremoto, quienes están en esa zona litoral no tienen donde protegerse porque no hay elevaciones importantes».

Por eso, explica el geólogo, se recomienda que en esas dos carreteras, la que va desde Nagua para Sánchez, y la que va en Nagua para Cabrera, se construyan algunos pedraplenes, que estén por encima de la cota 10 metros sobre el nivel medio del mar, con avisos en la carretera, indicando que esos estacionamientos altos están ahí de forma tal de que, si en un momento determinado hay una alerta de tsunami, cualquier persona de la zona puede acudir a ese lugar alto o cualquier conductor de vehículo que recibe la alerta a través de su teléfono celular, puede desviarse e irse a ese terraplén o pedraplén y estar protegido.

Luego de la alerta de tsunami del pasado sábado, el experto consideró que es un momento oportuno para que el Estado dominicano retome el tema y se revise técnicamente la costa norte, desde Manzanillo hasta Samaná, se identifiquen todas las zonas que están ocupadas habitacional por debajo de la cota 10 metros por debajo del nivel del mar, forma tal de que esa gente sepa que está dentro de la franja de potencial inundación, si hay un tsunami y que se pongan letreros señalando hacia dónde desde la gente desplazarse en caso de que ocurra ese fenómeno.

«Pudiera aparentar algo sencillo, pero no es tan sencillo al momento de la emergencia. Porque muchas veces en el momento de la emergencia la gente pierde el sentido de la orientación y no sabe si va corriendo paralelo a la costa en la misma, o si va corriendo perpendicular a la costa, subiendo de elevación; porque lo que procede en caso de un tsunami es que la gente suba a un lugar alto, puede subir a un tercero un cuarto piso de alguna edificación, pero como la gente es mucha, no hay suficientes edificaciones altas para toda la gente», recomendó el ingeniero.

Desde Barahona hasta Punta Cana

En ese sentido, consideró que en República Dominicana se deben crear condiciones en esa zona para que la gente pueda tener con cómo responder a un tsunami. En el caso de la costa sur, «nosotros tenemos riesgo de tsunami desde Barahona y hasta llegar a Punta Cana. Eso quiere decir que hay que poner letreros, señales, avisos para que la gente sepa cuál es la ruta de evacuación en caso de un tsunami». «Comunidades como las que tenemos aquí en Santo Domingo, viviendo en el malecón, por ejemplo, El Cacique, William, Manresa, Haina, son comunidades vulnerables en caso de un tsunami, y la gente tiene que saber hacia dónde debe moverse en caso de un tsunami».

«Igual pasa en Boca Chica, en Andrés, igual pasa en el Puerto Multimodal Caucedo; pasa en Guayacanes; en San Pedro de Macorís; en Bayahibe; La Romana; igual pasa en Boca de Yuma; pasa en Cap Cana, Punta Cana, Bávaro… Entonces, toda esa franja litoral hay que reevaluar la hora desde el punto de vista del crecimiento urbano, desde el punto de vista del crecimiento industrial, del crecimiento del servicio portuario… Hay que revaluar para que la gente sepa qué debe hacer en caso de un tsunami porque todas esas son áreas vulnerables, entonces hay que identificar todos los lugares que topográficamente estén por encima de la cota 10 metros sobre el nivel medio del mar», explicó.

Además, de León consideró que debe haber un acuerdo entre el Gobierno y las compañías telefónicas, de forma tal de que cuando se coloca una alerta de tsunami, las compañías de telecomunicaciones tomen esa información y la distribuyan inmediatamente en forma de mensajería a través de los teléfonos celulares que le llegue a toda la ciudadanía. Acotó que la importancia de evaluar e identificar científicamente los lugares, y trabajar de la mano con sistemas de monitoreo especializados, para evitar colocar una alerta que sea innecesaria.

Más temprano, el presidente Luis Abinader anunció este lunes que el Gobierno implementará un sistema de alerta nacional ante tsunamis y otros fenómenos naturales. El mandatario, que dio la información durante La Semanal con la Prensa, desde el Palacio Nacional, dijo que se trabaja con el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones (Indotel), para que la población reciba los avisos oficiales en sus celulares.

La respuesta del presidente se da ante la inquietud de periodistas sobre la posibilidad de nuevos protocolos preventivos, por lo sucedido el pasado sábado 8 de febrero, luego del aviso de tsunami para las costas dominicanas tras el terremoto de magnitud 7,6 en Honduras.

«No pasarán dos meses y nosotros tener esa información y (un sistema) de alerta general para casos excepcionales como ese», dijo Abinader, quien no ofreció más detalles sobre cómo funcionaría el nuevo sistema.