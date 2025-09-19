El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que militares del Comando Sur atacaron una embarcación que transportaba drogas a través de aguas internacionales.

“Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, informó Trump.

El mandatario agregó: “La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque. ¡¡¡DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA ESTADOUNIDENSES!!!“.

Trump anunció el lunes que el ejército estadounidense había llevado a cabo un ataque contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela. En dicho ataque, murieron tres personas a bordo.

Esto se produjo tras un ataque militar del 2 de septiembre contra lo que el gobierno de Trump describió como una lancha rápida que transportaba drogas, en el que murieron 11 personas. Trump afirmó que la embarcación era operada por la banda del Tren de Aragua, catalogada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera a principios de este año.

El gobierno de Trump ha justificado la acción militar como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, varios senadores, demócratas y algunos republicanos, así como grupos de derechos humanos, han cuestionado la legalidad de la acción de Trump. La consideran una posible extralimitación de la autoridad ejecutiva, en parte porque se utilizó al ejército con fines policiales.

En desarrollo…