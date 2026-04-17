¿Está preparada la sociedad dominicana para atender el duelo y el trauma?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La psicóloga clínica Iliana Montero, especialista en duelo, crisis y trauma, advirtió en el programa Telematutino 11 de Telesistema que los dominicanos enfrentan cada vez más situaciones de estrés extremo que afectan la salud mental y requieren atención profesional.

Señaló que fenómenos como pérdidas familiares, desastres naturales y violencia urbana generan cuadros de ansiedad, depresión y estrés postraumático.

Montero explicó que el duelo es un proceso natural, pero puede complicarse si no se cuenta con apoyo psicológico y social. “El trauma no es solo lo que ocurre, sino cómo lo vive la persona.

Cada experiencia deja huellas emocionales que deben ser atendidas”, afirmó. La especialista subrayó que cuando el dolor se prolonga y afecta la vida cotidiana, se convierte en un duelo complicado que necesita intervención clínica.

“No podemos seguir viendo la salud mental como un lujo. Es una necesidad básica para la resiliencia de las comunidades”, expresó durante la entrevista. Montero insistió en que el país debe fortalecer sus políticas públicas en este ámbito.

Entrevista: Lic. Iliana Montero, Psicóloga Especialista en Cuelo, Crisis y Trauma

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad civil para que se creen espacios de apoyo emocional accesibles y campañas educativas que ayuden a las familias a enfrentar crisis y traumas. “La salud mental es parte integral del bienestar. Si no la cuidamos, no podremos avanzar como sociedad”, concluyó.