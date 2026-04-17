¿Se irá Max Verstappen de la Fórmula 1? Lo que se sabe hasta ahora

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La decisión del ingeniero de carrera de Max Verstappen de abandonar Red Bull podría confirmar que el neerlandés se inclina por dejar el equipo al final de esta temporada de Fórmula 1.

Esa es la opinión del expiloto de F1 Johnny Herbert, quien está "seguro" de que Verstappen dejará Red Bull, pero no está convencido de que el tetracampeón mundial haya terminado con el deporte.

Verstappen ha declarado públicamente que está considerando su futuro en la F1, y la cláusula de rescisión de su contrato con Red Bull, que le permitirá marcharse a finales de este año si no se cumplen los requisitos de rendimiento, es de sobra conocida.

Red Bull ha comenzado la nueva temporada muy por detrás de los demás equipos, y es muy improbable que Verstappen, que solo ha sumado 12 puntos en las tres primeras carreras del año, esté segundo o mejor en el campeonato para el parón veraniego.

Ahora se enfrenta a la posibilidad de perder a su aliado más cercano en el paddock, el veterano ingeniero Gianpiero Lambiase, quien se unirá al éxodo de Red Bull y se marchará a McLaren, su rival, al finalizar su contrato actual. Dado su fuerte vínculo,

Herbert cree que el momento elegido por Lambiase para empezar de cero en otro lugar sugiere que tiene la impresión de que Verstappen también se marchará.