Video: Francisca Lachapel es sorprendida en despedida de soltera

Francisca Lachapel fue sorprendida el pasado sábado por el estilista Jomari Goyso con una fiesta de despedida de soltera en lo que se consideró una «alocada noche».

Un video que compartió Goyso muestra la velada desde el inicio hasta el final en una recopilación de todo lo que sucedió ese día, desde la llegada a la casa de la dominicana, hasta el bonche en la noche.

El experto en belleza y moda arribó a la residencia de Lachapel, donde le informó que le daría una sorpresa y tendría que vendarle los ojos. El material gráfico muestra, además, lo sorprendida que recibe la noticia la criolla.

Pese a esto, Lachapel continuó «el juego» del experto: la presentadora se dejó llevar y terminó su día bailando, gozando y disfrutando de la velada.

El pastel de la noche estuvo caracterizado por postres en forma de miembros masculinos y femeninos, además, pudo ver la presentación de un sexy showman, a lo que la presentadora de «Despierta América» lo recibió a carcajadas.

Le puede intersar: Francisca Lachapel llora al ver su imagen proyectada en Times Square, NY

Lachapel no escondió su alegría.

Se recuerda que en el año 2018, durante sus vacaciones en Dubai, la actriz y presentadora dominicana Francisca Lachapel fue sorprendida por su novio, quien le pidió que se comprometieran en matrimonio y ella dio el “sí”.

La exreina de belleza compartió en su cuenta de Instagram lo feliz y agradecida que se siente por la sorpresa.

“¡Dios mío! Que maravilloso has sido conmigo… ¡Gracias Dios! siempre has sabido sorprenderme y llenar mi vida de amor de la forma más generosa! Mi corazón está lleno de agradecimiento. Gracias por traer a mi vida al hombre más bueno, generoso, que siente tanto amor por ti, que me cuida como nadie, me apoya en todo y al que amo con todo mi corazón”, posteó Lachapel.