Figuras del espectáculo protagonizan el Pataleo Soberano tras dar a conocer a los nominados

A pocas horas de darse a conocer los nominados a los Premios Soberano 2026, artistas y figuras del arte que se quedaron con su cocote hecho y usaron sus redes sociales para mostrar sus quejas e inconformidades por no ser mencionados.

Tal es el caso de la comediante María Tavarez quien le dedicó unas palabras al gremio.

Otros que no se quedaron callados fueron los comunicadores Moises Salce, Ingrid Gómez y Alberto Vargas también dejaron caer su cosita.

También, artistas como Arlene MC dieron su parecer de la lista oficial del premio.