Video explicativo
El frío dará tregua, pero vuelve: así estará el clima en los próximos días
El frío en RD está lejos de decir adiós. Descubre qué cambios climáticos trae el sistema frontal en nuestro nuevo video.
¿Es momento de guardar los abrigos o de seguir armando outfits de invierno? El frío y la brisa que dominan los últimos días en República Dominicana, producto de una masa de aire frío que incide tras el paso del sistema frontal asociado al ciclón bomba, tienen fecha de salida… pero no de despedida definitiva.
En el video te explicamos paso a paso los cambios que tendrá el clima y por qué.
El País
Merilenny Mueses