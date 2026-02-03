Juventud y excelencia dominicana brillan en Premios Soberano 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La nueva generación de productores del entretenimiento dominicano celebra un importante logro con la nominación Melissa Castillo y Wander Aquino en los Premios Soberano 2026, dentro de la categoría Concierto del Año, por la producción del espectáculo “Mi historia musical”, del legendario bachatero Raulín Rodríguez.

La nominación reconoce un concierto que destacó por su cuidada producción, puesta en escena y la contundente respuesta del público, convirtiéndose en uno de los espectáculos más memorables del año.

El trabajo conjunto de Castillo y Aquino fue clave para llevar a escena un recorrido musical que conectó generaciones y rindió homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la bachata dominicana.

Wander Aquino, productor audiovisual dominicano (Click inmobiliario; Más Roberto; Faia Media ; concierto de Yailin La Más Viral en la Gran Arena del Cibao), ha venido construyendo una carrera ascendente dentro de la industria del entretenimiento, participando en proyectos televisivos y musicales de alto impacto. Su crecimiento sostenido, disciplina y compromiso con la calidad lo han posicionado como uno de los jóvenes productores con mayor proyección en el medio.

Wander Aquino y Raulín Rodríguez

Por su parte, Melissa Castillo cuenta con una sólida trayectoria en cine, televisión de entretenimiento y eventos en vivo. Ha sido parte fundamental de producciones como Mas Roberto y La Mansión de Luinny, entre otros proyectos más de TV, además de participar en importantes proyectos cinematográficos y conciertos de gran escala.

Actualmente lideran Stage MW, una productora audiovisual enfocada en contenidos innovadores para cine, televisión, eventos en vivo y plataformas digitales.

Más allá del reconocimiento artístico, esta nominación representa un mensaje inspirador para los jóvenes que forman parte o aspiran a formar parte de la industria del entretenimiento en la República Dominicana.

El trabajo de Wander Aquino y Melissa Castillo demuestra que con preparación, constancia y pasión es posible abrirse camino y alcanzar escenarios de alto prestigio dentro del arte y la producción nacional.

Con su nominación a los Premios Soberano 2026, ambos productores no solo celebran el éxito del concierto de Raulín Rodríguez, sino que también suman valor al talento joven dominicano y su capacidad para elevar los estándares de la producción artística del país.