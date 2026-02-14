236 silencios, una amistad rota: Danylsa Vargas recuerda a Patricia Acosta y denuncia la indiferencia ante la tragedia del Jet Set

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La tragedia ocurrida en el Jet Set dejó una huella imborrable en cientos de familias. Entre las víctimas se encontraban Patricia Acosta y su hermana Jessica Acosta López, dos mujeres que compartían no solo lazos de sangre, sino también sueños y proyectos truncados por el desastre.

“Para mí ha sido un choque muy fuerte porque desde mi punto de vista como periodista, como comunicadora, he visto cómo el tema ha sufrido una indiferencia tan grande”, recuerda la periodista Danylsa Vargas, amiga cercana de Patricia.

La periodista Danylsa Vargas recuerda a su amiga Patricia Acosta y a su hermana fallecidas en la tragedia del Jet Set

Vargas dijo al periódico Hoy Digital que, Patricia dejó dos hijos adolescentes, de 16 y 11 años, mientras que Jessica dejó una niña de apenas 8 años.

“A su madre le escribo a veces, y ambos están destrozados, el mayor creo que no tiene 16 años todavía. Y su hermana dejó una niña que hoy tiene 8 o 9 años”, relata Vargas, subrayando el vacío que la tragedia dejó en estas familias.

Patricia acosta

La amistad entre Danylsa y Patricia se forjó en la juventud y se mantuvo a lo largo de los años.

“Era de esas amigas de toda la vida… tal vez no estábamos juntas todo el tiempo, pero sí siempre la comunicación se mantenía y una pendiente a la otra. Así era Patricia”, dice con nostalgia.

Patricia Acosta

Con las lagrimas rodando por rostro recordó que cada 25 de diciembre, fecha del cumpleaños de Patricia, la amistad se renovaba con llamadas y mensajes.

“Siempre para esa fecha ella comenzaba a llamarme porque Patricia era amante de la salsa”, recuerda Vargas, evocando la alegría que caracterizaba a su amiga.

Pero no solo diciembre trae recuerdos. San Valentín también se ha convertido en una fecha dolorosa para Vargas, pues la ausencia de Patricia le recuerda que el amor y la amistad pueden quedar truncados por la tragedia.

“Son días que deberían ser de celebración, pero ahora se sienten como heridas abiertas”, confiesa.

Multitud se congrega en el Jet SetAlexis Monegro

El dolor se intensifica al comparar la falta de movilización en torno al caso Jet Set con otras tragedias recientes.

“Yo decía y hacía una comparación porque no nos hemos movilizado para reclamar justicia en torno al caso Jet Set como sí se hizo hace unas semanas para el caso Senasa”, denuncia Vargas.

Danylsa Vargas

La periodista insiste en que la memoria de las víctimas debe ser un motor de acción. “Yo lo veo desde el punto de vista de que una tragedia como esta no se vuelva a repetir, porque entonces ninguno vamos a tener voz para reclamar más adelante”, afirma con firmeza.

El número de víctimas, 236 personas, es un recordatorio de la magnitud del desastre.

“Los que allí fueron víctimas, mañana en otra ocasión si nos quedamos todos cruzados, advierte llamando a la sociedad a no permanecer indiferente.

La historia de Patricia y Jessica es también la historia de muchas familias que aún esperan justicia.