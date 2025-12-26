Mas de 400 mil personas visitaron Villa Navidad este 25 de diciembre

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Villa Navidad cerró la jornada de ayer, 25 de diciembre, con un récord histórico de asistencia, superando las 400 mil personas que disfrutaron de este gran evento navideño en sus dos sedes: Santo Domingo y Santiago. Esta cifra consolida a Villa Navidad como el principal espacio de celebración familiar de la temporada en la República Dominicana.

Durante estos días, miles de familias han vivido una experiencia única, marcada por la alegría, la

tradición y el espíritu navideño. Villa Navidad ofrece una amplia variedad de actividades para todas las edades, entre ellas espectáculos artísticos y musicales, presentaciones culturales, desfiles temáticos, áreas infantiles, juegos, decoración monumental, espacios gastronómicos y zonas diseñadas especialmente para compartir en familia y crear recuerdos inolvidables.

A partir de hoy, 26 de diciembre, y hasta el próximo 5 de enero, Villa Navidad contará con la presencia de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, quienes estarán recibiendo a niños y

niñas, compartiendo momentos especiales y manteniendo viva una de las tradiciones más esperadas de estas fechas.

Es importante destacar que Villa Navidad es un espacio totalmente gratuito, concebido para el

disfrute seguro de toda la familia. El evento cuenta con organización, logística y medidas de

seguridad que garantizan una experiencia ordenada, accesible y agradable para todos los visitantes.

Villa Navidad es posible gracias al valioso apoyo de todos sus patrocinadores, tanto de empresas

privadas como de instituciones públicas, cuyo compromiso y colaboración han sido fundamentales para hacer realidad este gran proyecto. Su respaldo ha permitido ofrecer a la ciudadanía un espacio gratuito, seguro y de alta calidad, reafirmando la importancia del trabajo conjunto entre los sectores público y privado para promover iniciativas que fortalecen la convivencia familiar, la cultura y las tradiciones navideñas en todo el país.

Asimismo, se invita al público a mantenerse informado sobre la programación y las actividades

diarias de Villa Navidad a través de sus redes sociales oficiales @villanavidad.rd donde se

comparten horarios, espectáculos, sorpresas y toda la información de interés para planificar la visita en familia y disfrutar al máximo de esta experiencia navideña.

La Villa continuará abierta hasta el 6 de enero, ofreciendo a las familias la oportunidad de vivir la experiencia completa y recibir la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, quienes estarán presentes para compartir con los niños dominicanos en ambas sedes.

Villa Navidad en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo y en el Gran Teatro del Cibao en,

Santiago abre todos los días de 6:00 de la noche a 10:00 de la noche, con su espectáculo principal a las 8:00 de la noche.