La calma tomó la ciudad después de la rumba de Nochebuena

El día después de Nochebuena y las primeras horas de Navidad transcurrieron en calma sorpresivamente en diversos barrios populares de la ciudad de Santo Domingo donde la fiesta suele seguir hasta el amanecer para estas fechas.

En populosos sectores como Villa Juana, Villa Consuelo, Villas Agrícolas, San Carlos, Cristo Rey donde comúnmente reina la estridencia y la ingesta en exceso de bebidas alcohólicas, el ambiente fue todo lo contrario.

Sus habitantes permanecían sentados en los parques y aceras, compartía anécdotas entre risas y muestras de cariño como lo hizo Isidro Reynoso junto a sus vecinos que vive desde hace años en Cristo Rey.

Definió como positivo los constantes patrullajes por agentes de la Policía Nacional, debido a los consecutivos actos delincuenciales que mantenían en zozobra a sus residentes durante estas épocas en especial en la noche.

Aún en toda la mañana de ayer seguía el patrullaje en otros sectores como Villa Juana donde algunos residentes valoraron como se ha redoblado la vigilancia en comparación con años anteriores.

Mientras en algunos puntos y avenidas principales se observó la presencia de agentes, unidades motorizadas y patrullas realizando labores de supervisión y control del tránsito así como los operativos preventivos por parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), debido al flujo de conductores en motores y vehículos. El número de los que conducían bajo los efectos del alcohol fue bajo, mientras las calles eran patrulladas.

Calles vacias sin ruido

En Villas Agricolas y Villa Consuelo, las calles lucieron vacias donde sus habituales comercios, farmacias y centros de comida rápida estuvieron cerrados, salvo algunos mercados públicos y vendedores ambulantes que aprovechan los días feriados para generar más ventas.

La música en vehículos a alto volumen junto al cúmulo de personas tomando alcohol en las esquinas fue algo inusual en gran parte de las calles y sectores ciudad reflejo de una jornada de descanso para muchas familias que prefirieron descansar en sus casas tras la cena navideña.