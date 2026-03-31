Actividades de la iglesia en esta Semana Santa 2026

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La Catedral Primada de América y la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia anunciaron sus respectivos calendarios de actividades para la Semana Santa 2026, que incluirán misas, procesiones, confesiones, el tradicional Sermón de las Siete Palabras y la Vigilia Pascual.

La programación religiosa se desarrollará desde el Domingo de Ramos (29 de marzo) hasta el Domingo de Resurrección (5 de abril), teniendo como días centrales el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), fechas en las que se conmemoran momentos clave de la pasión y muerte de Jesucristo.

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Las autoridades eclesiásticas de la Catedral destacaron que este programa busca ofrecer a los fieles un espacio de recogimiento espiritual para acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección, en un ambiente de fe y esperanza.

El calendario incluye:

Domingo de Ramos (29 de marzo): misas a las 12:00 m. y 5:00 p. m.

Jueves Santo (2 de abril): misa crismal a las 9:30 a. m. y misa de la Cena del Señor a las 5:00 p. m.

Viernes Santo (3 de abril): Sermón de las Siete Palabras a la 1:00 p. m. y 3:00 p. m.; acción litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor a las 3:00 p. m.; concierto de Semana Santa a las 8:00 p. m.

Sábado Santo (4 de abril): Vigilia Pascual a las 7:00 p. m.

Domingo de Resurrección (5 de abril): misa a las 12:00 m.; bautizos a la 1:00 p. m.; misa a las 5:00 p. m.

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En la ciudad de Higüey, la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia desarrollará una amplia agenda que incluye caminatas penitenciales, confesiones diarias y procesiones tradicionales que recorrerán distintas calles.