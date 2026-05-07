AERODOM transforma sus aeropuertos en plataformas de impacto social

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Los aeropuertos operados por AERODOM, subsidiaria de VINCI Airports, han evolucionado para convertirse en puentes de solidaridad. Más allá de conectar destinos, las terminales son hoy el escenario donde miles de viajeros contribuyen de manera directa a transformar el presente y futuro de niños, niñas y madres en situación de vulnerabilidad en la República Dominicana.

Gracias a la alianza entre AERODOM y UNICEF, los pasajeros y empleados tienen la oportunidad de conocer de cerca los desafíos que enfrenta la niñez en el país y, de manera voluntaria, sumarse como donantes a los programas que impulsa esta organización.

Durante 2025, esta iniciativa demostró la gran vocación solidaria de los usuarios, logrando captar más de 3,000 nuevos donantes mensuales. Estos aportes son fundamentales para financiar el Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Aguda, el cual desde su implementación en 2020 ha logrado evaluar a más de 80,000 menores de cinco años y brindar tratamiento terapéutico a más de 13,000 infantes en todo el territorio nacional.

Asimismo, el apoyo de AERODOM forma parte de un esfuerzo más amplio del sector privado para fortalecer la atención en salud materna y neonatal, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios en hospitales priorizados, capacitar al personal de salud y promover prácticas que reducen riesgos en recién nacidos. Estas acciones han beneficiado a decenas de miles de madres y bebés, y han contribuido a salvar vidas en el sistema de salud.

La alianza entre AERODOM y UNICEF trasciende la recaudación de fondos, consolidándose como un compromiso de largo plazo con el desarrollo del país, al conectar a los viajeros con causas que generan un impacto real en la sociedad.

“En AERODOM creemos en el poder de nuestras infraestructuras como plataformas para generar un impacto positivo. Esta alianza con UNICEF permite que cada viajero tenga la oportunidad de convertirse en agente de cambio, contribuyendo directamente a mejorar la salud, la nutrición y el futuro de la niñez dominicana”, expresó Cyril Girot, director general de AERODOM.

Con esta iniciativa, AERODOM y VINCI Airports reafirman su compromiso de crear conexiones que trascienden la operación aeroportuaria, liderando el camino hacia un desarrollo sostenible y un futuro más prometedor para la República Dominicana.

Sobre AERODOM

AERODOM, filial de VINCI Airports, es el operador privado de seis aeropuertos en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta 2060: Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (Puerto Plata), Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Samaná), Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (Samaná), Aeropuerto Internacional María Montez (Barahona) y Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer (La Isabela, Santo Domingo). Desde su incorporación a la red de VINCI Airports en 2016, AERODOM trabaja para fortalecer la conectividad aérea del país, apoyar el crecimiento económico y liderar la gestión aeroportuaria sostenible.

Sobre VINCI Airports

VINCI Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos en 14 países. Como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y opera aeropuertos, aprovechando su capacidad de inversión y su experiencia para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo la transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en comprometerse con una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda su red para 2050, apoyando además la transición de sus grupos de interés.