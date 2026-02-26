Alcalde Dío Astacio transformará con urbanismo táctico la Sabana Larga

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, anunció el inicio de un proyecto de transformación urbana en la avenida Sabana Larga, marcando un hito en la modernización del municipio mediante la implementación de un modelo de urbanismo táctico.

La intervención convierte a Santo Domingo Este en uno de los primeros municipios del país en aplicar este tipo de estrategia urbana, enfocada en reorganizar el espacio público con soluciones rápidas, funcionales y de alto impacto social.

El proyecto contempla la ampliación de aceras, mejoras en la señalización vial, optimización del tránsito y la incorporación de elementos paisajísticos como siembra de árboles, todo con un enfoque centrado en el peatón y la movilidad sostenible.

Esta iniciativa fue diseñada por la firma de arquitectura Anarquitectura, que aportó una visión moderna alineada con tendencias internacionales de planificación urbana, priorizando la seguridad, el orden y la dinamización del comercio local.

Una de las principales ventajas del urbanismo táctico es su eficiencia económica. Se trata de intervenciones de bajo costo en comparación con grandes obras estructurales, pero con resultados visibles y transformadores en corto plazo, permitiendo un uso más estratégico de los recursos públicos.

Residentes y comerciantes de la zona han expresado respaldo a la iniciativa, destacando que la reorganización de la avenida contribuirá a mejorar la movilidad, fortalecer la actividad comercial y elevar la calidad del entorno urbano.

Con este paso, la Alcaldía de Santo Domingo Este reafirma su compromiso con una ciudad más organizada, moderna y centrada en las personas.