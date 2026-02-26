Equipo encabezado por Ariel Grasso vuelve a liderar ranking mundial de industria inmobiliaria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El mercado inmobiliario de la República Dominicana volvió a destacarse ante los ojos del mundo con el reconocimiento del agente de bienes raíces Ariel Grasso y su equipo como número 1 a nivel mundial por tercer año consecutivo dentro de la organización RE/MAX.

La distinción fue otorgada durante la Convención Internacional de RE/MAX celebrada en Las Vegas, obteniendo los máximos reconocimientos en las categorías: TOP 1 – Closed Transactions Large Team Worldwide y TOP 1 – Gross Commission Large Team Global, correspondientes al desempeño del año 2025.

La red RE/MAX agrupa a más de 140,000 agentes en decenas de países, lo que posiciona este logro dentro de un contexto altamente competitivo. El equipo dominicano también fue incluido en el grupo “Top of the Top”, integrado por un reducido número de equipos con mayor desempeño a nivel global dentro de la marca.

El premio otorgado en un auditorio de más de 5,000 personas de todo el mundo no solo fue un reconocimiento individual para el equipo y el liderazgo de Grasso, sino también un reflejo del dinamismo del mercado inmobiliario dominicano, especialmente en polos como Santo Domingo y Punta Cana donde, a pesar de la desaceleración y la incertidumbre del mercado inmobiliario en 2025, la comercialización de proyectos en construcción y propiedades orientadas a la inversión continúa captando interés internacional.

“Ser número 1 del mundo no es casualidad; es el resultado de disciplina, medición constante y un equipo que trabaja con una misma visión. Al mismo tiempo, es un motivo de orgullo para nuestro país, demostrando que desde un mercado pequeño se puede competir al más alto nivel internacional y elevar los estándares de cómo se hacen los bienes raíces en la región”, afirmó Ariel Grasso.

Este nuevo reconocimiento consolida la presencia de la República Dominicana como uno de los mercados inmobiliarios más activos y atractivos de la región, en un contexto donde la inversión extranjera, el desarrollo turístico y la expansión urbana continúan marcando el ritmo del crecimiento del sector.