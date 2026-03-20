Alcalde de Lawrence valora 29vo. Congreso Nacional de Municipios en Cartagena de Indias, Colombia

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA. - El alcalde de la ciudad de Lawrence, el dominicano Brian DePeña, valoró como un paso trascendental la realización del 29vo. Congreso Nacional de Municipios, el cual se llevó a cabo durante los días 11, 12, y 13 del presente mes, en esta ciudad sudamericana.

De acuerdo al alcalde de Lawrence, el dominicano Brian A. DePeña, la actividad que logró congregar en el Centro de Convenciones Julio Cesar Turbay Ayala, de Cartagena de Indias, en Colombia, sirvió como escenario para que los ejecutivos municipales de más de 700 ciudades de ese país, analizaran los roles que de cara al presente y el futuro juegan a favor de sus comunidades.

Dijo, que, además, este evento ha servido como marco de referencia para que en otros países se lleven a cabo este tipo de Congreso, el cual fue organizado por la Federación Colombiana de Municipios, escenario que sirvió además para que los candidatos a la presidencia de Colombia, los señores Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Roy Barrera, expusieran sus ideas para la elaboración de una agenda que potencialice el desarrollo de las diversas ciudades colombiana.

De igual manera, el alcalde DePeña, valoró el esfuerzo hecho por los doctores Gilberto Toro Giraldo y Fabio Ríos Urrea, así como del papel asumido por Sandra Milena Castro Torres, Directora Técnica de la Federación de Municipios, quienes según expresó hicieron un buen trabajo para que dicho congreso haya tenido el éxito que tuvo.

“Queremos además resaltar el trabajo hecho por las autoridades de Masora, y los municipios asociados del Altiplano de Oriente Antioqueño, y a nuestro amigo y colega, el alcalde de la ciudad El Carmen del Viboral, el señor Hugo Jiménez Cuervo, quienes fueron buenos anfitriones dignos de resaltar”, dijo Brian DePeña.

Otras de las autoridades de Colombia que participaron en dicho congreso, fueron, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra; el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo; y el director general de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano.

La delegación que acompañó al alcalde de Lawrence a dicho 29vo. Congreso Nacional de Municipios fueron Claudia Hoyo, funcionaria del departamento económico de la ciudad de Lawrence, la periodista Carmen Columna y Octavien Spanner