El 2025 se llevó a muchos talentos de la música

La música, principalmente el merengue, recibió duros golpes en este año que está por finalizar, con la muerte de varios talentos como Rubby Pérez, Diómedes Núñez, Félix Cumbé, Henry Hierro y Cheo Zorrilla, entre otros.

Félix Cumbé

En el segundo mes de 2025 la bachata y el merengue perdieron al intérprete de “El gatico”, Félix Cumbé, un haitiano aplatanado que vivió muchos años en el país y que se dio a conocer con la orquesta de Aníbal Bravo. Critz Sterlin, nombre real, falleció el 8 de febrero por problemas cardiacos.

Diómedes Núñez

El líder y creador del Grupo Mío, murió el 9 de marzo a causa de un infarto tras ser intubado debido a problemas pulmonares. Había nacido en Mao, provincia Valverde, el 3 de febrero de 1967. El intérprete de los populares merengues “Esto se encendió”, “Pum pum pum” y “El soñador”, se dio a conocer con El Equipo de Dionis Fernández. Falleció a los 58 años.

Rubby Pérez

“La voz más alta del merengue” perdió la vida la madrugada del 8 de abril cuando se desplomó el techo de la discoteca Jet Set, junto a otras 235 personas. Rubby Pérez tenía 69 años. En la tragedia también murió uno de sus músicos, el saxofonista Luis Solís.

El Chino Joa

El cantante José Emilio Joa (El Chino), fue otro de los artistas dominicanos que se llevó el 2025. El bolerista falleció a los 77 años en la madrugada del 3 de mayo. El Chino Joa dejó su voz grabada en varias producciones discográficas realizadas por instituciones públicas y privadas.

Franklin “The Boss”

José Altagracia de León Corcino, conocido como Franklin ‘The Boss’, perdió la vida a los 44 años en un accidente de tránsito ocurrido en Carolina del Norte, Estados Unidos, el 10 de mayo pasado.

The Boss había nacido en Guayabal, Azua. Perteneció a las orquestas merengueras Rikarena, Kinito Méndez, Merengada y Swing Divino, hasta lanzar su proyecto musical en 2005.

Dharío Primero

El cantante de baladas Dharío Primero, de Santiago de los Caballeros, falleció a los 72 años el 14 de mayo, tras perder la batalla contra el cáncer de pulmón y problemas cardíacos.

Dharío tuvo una carrera artística de 40 años en los que grabó unas 15 producciones, destacando los sencillos titulados “La distancia es solo una”, “Mi manera” y “Tengo un secreto de amor”.

Cheo Zorrilla

El cantante, músico y compositor dominicano Cheo Zorrilla, murió el 8 de junio a los 75 años, tras sufrir un accidente cerebrovascular. Zorrilla, quien era nativo de Tamayo, provincia Baoruco, dejó un legado de hermosas canciones como “Al nacer cada enero”, “Apocalipsis”, “Los hombres de rabia lloran” y “Con las alas rotas”, todas grabadas por Danny Rivera y convertidas en éxitos.

Cheo Zorrilla también escribió la balada “Un amante así”, para Sophy y la salsa “Pero llegaste tú”, interpretada por Lalo Rodríguez.

Angelita Curiel “La mulatona”

El 23 de agosto se nos fue a los 66 años la vedette y actriz Angelita Curiel, conocida como “La Mulatona”, mote con el que se destacó en el programa “El Show del Mediodía” de los tiempos de Yaqui Núñez del Risco y Freddy Beras Goico en la década de 1980.

Angelita también trabajó en “El Show de Luisito y Anthony”. Curiel padecía de insuficiencia renal y otras complicaciones que le provocaron la muerte.

Henry Hierro

El fundador de la orquesta de merengue La Gran Manzana, perdió la vida a causa de un cáncer, el día 3 del pasado mes de noviembre. Fue responsables de éxitos merengueros como “Tus besos”, “Mentirosa”, “Rosa blanca”, “Cuando llegará”, “El amor”, “Mole Mole”, “Por tu querer” y “Enamorado”, entre otras.

Músico, arreglista, productor y cantante, Henry Hierro había nacido en San Francisco de Macorís.

Además de La Gran Manzana, realizó arreglos y producciones para Rubby Pérez, Los Toros Band, Héctor Acosta, Los Hermanos Rosario, Jackeline Estévez, Raffy Matías y Benny Sadel, entre otros destacados artistas del país.