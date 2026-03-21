Adiós a Chuck Norris

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

El actor estadounidense y experto en artes marciales, Chuck Norris, falleció el pasado jueves en un hospital de Hawái, donde había sido hospitalizado el día anterior, tras sufrir una emergencia médica.

El ícono de las películas de acción, quien había nacido en Ryan, estado de Oklahoma, el 10 de marzo de 1940, tenía 86 años.

La triste noticia fue dada a conocer por los familiares del artista, quienes pidieron respeto a su privacidad durante el duelo.

“Para el mundo fue un artista marcial, actor y símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Si bien deseamos mantener las circunstancias en privado, sepan que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz”, publicaron ayer en Instagram y Facebook los allegados al artista.

Además de su carrera como actor, Norris se convirtió en un autor de éxito con libros sobre artes marciales, ejercicio, filosofía, política conservadora, ficción cristiana occidental, autoayuda y biografía, y escribía una columna habitual para WorldNetDaily.

Norris fundó dos sistemas de artes marciales: el Tang Soo Do americano y el Sistema Chuck Norris (anteriormente conocido como Chun Kuk Do).

SU CARRERA

Nacido en Oklahoma en 1940, fue miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos antes de alcanzar la fama como estrella de las artes marciales, disciplina en la que poseía varios cinturones negros en karate, taekwondo, judo y jiu-jitsu brasileño.

Saltó a la fama como actor en 1972, tras aparecer en “El camino del dragón”, junto a la leyenda de las artes marciales Bruce Lee. Otras grandes películas de su carrera fueron “Fuerza delta” y “Desaparecidos en combate”, con las cuales labró una reputación como un rudo héroe de acción del cine.

Norris dejó su huella en la cultura popular con un semblante siempre impasible y frases como “Mi tipo de problemas no se toman vacaciones” (de “Lone Wolf McQuade” de 1983).

Con su carrera cinematográfica en declive en los años 90, Norris dio el salto a la televisión. Se ganó nuevos seguidores con su exitosa serie “Walker, Texas Ranger”, que se emitió de 1993 a 2001. En la serie, Norris interpretó a Cordell Walker, un veterano Texas Ranger que luchaba contra el crimen en Dallas y en todo el estado de la Estrella Solitaria.

Fue nominado al premio TV Guide como actor favorito en una serie dramática en 1999. Le sobreviven sus cinco hijos y su esposa, Gena O'Kelley.