De leyenda de acción a meme mundial: la historia de Chuck Norris

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Chuck Norris, nacido en 1940, se convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine de acción gracias a su carrera como artista marcial y actor.

Durante las décadas de 1970 y 1980 protagonizó películas como The Delta Force y Missing in Action, además de la exitosa serie televisiva Walker, Texas Ranger, que consolidó su imagen como héroe invencible. Su estilo sobrio y su capacidad para encarnar personajes de fuerza y justicia lo convirtieron en un referente cultural de la época.

A partir de los años 2000, su figura dio un giro inesperado con la aparición de los llamados “Chuck Norris Facts”, frases humorísticas que exageraban sus habilidades y lo presentaban como un personaje capaz de hazañas imposibles.

Estos chistes se viralizaron en foros y redes sociales, transformando al actor en un ícono digital y en protagonista de un fenómeno cultural que trascendió generaciones.

FILE - Chuck Norris attends the premiere for "The Expendables 2" in Los Angeles on Aug. 15, 2012. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)Jordan Strauss/Invision/AP

El propio Norris supo aceptar con humor esta reinvención de su imagen, lo que le permitió mantenerse vigente en la memoria colectiva. Hoy, su legado combina la nostalgia de quienes lo recuerdan como estrella del cine de acción con la ironía de quienes lo celebran como un meme universal.