Amara La Negra deslumbró en Premios Lo Nuestro 2026

Amara La Negra acaparó todas las miradas en Premios Lo Nuestro 2026 al lucir un impactante diseño iridiscente del creador Valentino Omar, reafirmando su lugar como referente de estilo en la industria latina.

En la gala celebrada en el Kaseya Center en Miami, la artista dominicana apostó por un vestido de silueta columna en tono verde jade con matices aqua, confeccionado en una tela satinada de acabado técnico y microtextura visible que capturaba la luz con un efecto casi líquido.

El diseño de Amara La Negra destacó por su escote asimétrico drapeado y la arquitectura de pliegues diagonales que cruzaban el torso, aportando estructura, sofisticación y modernidad.

La pieza, de líneas limpias y caída impecable hasta el suelo, combinó elegancia clásica con una propuesta contemporánea, convirtiéndose en uno de los estilismos más comentados de la noche.

“El diseño evoca la fuerza del agua en movimiento, una metáfora de la energía femenina: fluida, pero imparable. Yo, que soy una mujer con sangre isleña y que amo y honro el mar, quise que mi vestido reflejara esa esencia que cobra forma, que es maleable y que fluye en cualquier escenario”, dijo Amara La Negra sobre la creación que vistió.

La conceptualización de la imagen de Amara La Negra estuvo a cargo de Bramtco Martin, quien desde República Dominicana definió el total look para la artista.

Más allá de su impactante presencia en alfombra, Amara se desempeñó como presentadora oficial del Backstage de la gala.

Moda, presencia y dominio escénico se unieron en una aparición que reafirma a Amara La Negra como una artista integral que entiende el poder de la imagen tanto como el de la música.

La presente edición de Premios Lo Nuestro congregó a lo más destacado de la música latina en 44 categorías y fue transmitida en vivo por Univisión, UNIMÁS, Galavisión y ViX.