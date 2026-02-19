Premio lo Nuestro: Bad Bunny, Karol G y Camila Fernández y más ganadores revelados hasta el momento

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La entrega número 38 de Premio Lo Nuestro ya comenzó a revelar a sus primeros galardonados.

Este jueves se dieron a conocer los nombres de los agraciados, seleccionados entre 248 artistas nominados en 44 categorías, mediante la página oficial de Univision.

La ceremonia se realiza este 19 de febrero en el Kaseya Center, en Miami, para reconocer a las figuras que están marcando el ritmo de la música latina.

Entre los primeros premios que se dieron a conocer previo a la gran noche de premiación están:

Bad Bunny ganador de álbum del año por ‘Debí tirar más fotos’ y ‘Canción del Año’ por ‘DTMF’.

Karol G ganadora ‘Artista Femenina del Año- Urbano’

Alejandro Sanz y Shakira ganadores ‘Colaboración del Año - Pop’ por ‘Bésame’

Becky G & Manuel Turizo ganadores ‘Colaboración del año Pop / Urbano’

Camila Fernández ganadora ‘Artista revelación del año / Femenino’

Cazzu ganadora de Artista Pop Femenina del año y ‘Canción del Año Pop’ por ‘Con otra’

Daddy Yankee ganador ‘Mejor Canción de Música Cristiana ‘Sonríele’

Aitana ganadora ‘Mejor Eurosong Pop /urbano’ por ‘6 de febrero’

Yuridia y Majo Aguilar ganadoras a ‘Mejor combinación femenina’ por ‘Brujería’