Anthony Ríos: El eterno romántico

Anthony Ríos, uno de los artistas más tributados, respetados y queridos de la música romántica dominicana cumplió siete años desde que partió físicamente de la tierra, pero su música mantiene vivo su paso por el arte dominicano.

Sin poses, auténtico y con una personalidad fuerte y transparente, este cantautor se ganó un espacio en los corazones de un pueblo que sigue consumiendo su música con ahínco.

“Fatalidad”, “Señora tristeza”, “Amada amante”, “La mancha”, “Viejo amigo”, “Con el permiso de mis sentimientos”, “Si usted supiera señora” y “Si un día te sientes sola”, son parte de los títulos que no paran de sonar en las principales emisoras de música romántica del país, ratificando que, el legado musical de un buen artista trascenderá en el tiempo y generaciones.

El polifacético artista, nacido en el paraje Las Cañitas, en el municipio de Sabana de la Mar, el 17 de julio de 1950, vivió como le pareció, sin importarle la estela de consecuencias que trae consigo el título de figura pública o fama, del mundo de arte y el espectáculo.

Por eso, según sus propias palabras, le costaba dejar entrar a cualquiera en su mundo, y era muy celoso para conceder entrevistas, porque sentía que la mayoría de los entrevistadores iban detrás del sensacionalismo que su vida privada producía y provocaba.

Hijo de una profesora de canto, Anthony Ríos heredó su talento de su madre y aunque en un inicio su norte era convertirse en locutor de noticias, la vida le tenía guardado el éxito en otros escenarios.

En sus inicios en la música recibió el apoyo de figuras como Johnny Ventura, con el que estuvo por nueve años, iniciando a los 20, hasta los 29 años, De ventura aprendió el respeto a su profesión y a la patria.

Cantó merengue, balada, bolero, hizo humor, escribió éxitos y fue por muchos años de su juventud uno de los cantantes más deseados por las fans que enloquecían cuando iban a sus conciertos.

“Lo que haces con sinceridad y sin poses, la gente lo percibe y lo recibe”, destacó en una de sus entrevistas con la periodista Colombia Alcántara.

¿Anthony Ríos creía en la reencarnación?

Ríos, tocó el tema de forma jocosa cuando se le preguntó el porqué de lo que podría llamarse su fijación por los búhos.

“No estoy informado con respecto a la reencarnación, pero creo que si eso es cierto y tuve otras vidas en alguna otra vida yo tuve que ser un búho, porque me gusta la vida nocturna, me encuentro el día muy indiscreto”, explicó Ríos durante la vista de Colombia Alcántara a su hogar.

Anthony Ríos falleció un 4 de marzo de 2019, tras complicaciones cardiovasculares.