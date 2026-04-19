Cuando la democracia exige decidir

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Hay momentos en la vida de las naciones en los que la democracia deja de ser únicamente un espacio para el debate y se convierte en un escenario que exige decisiones.

No decisiones improvisadas ni reactivas,sino aquellas que, en medio de la complejidad, definen el rumbo de un país y ponen a prueba la madurez de su liderazgo.

El contexto internacional actual —marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad energética y presiones económicas— ha colocado a muchos gobiernos frente a ese tipo de encrucijadas.

La República Dominicana noes ajena a esa realidad. Y es precisamente en estos escenarios donde gobernar implica mucho más que administrar: implica decidir con responsabilidad.

En tiempos de incertidumbre, la política es puesta a prueba en su esencia más profunda: la capacidad de conducir, de escuchar y de tomar decisiones que trasciendan el corto plazo. No para simplificar la realidad, sino para interpretarla con madurez; no para amplificar temores, sino para generar confianza.

En las últimas semanas, el país ha sido testigo de un proceso de diálogo impulsado desde el gobierno, en el que se ha convocado a distintos sectores y actores de la vida nacional, incluyendo a quienes han tenido la responsabilidad de dirigir los destinos de la nación en el pasado.

Este ejercicio, lejos de responder a una coyuntura inmediata, refleja una comprensión clara de lo que significa gobernar en tiempos complejos: escuchar antes de decidir.

En ese contexto, resulta relevante que desde la conducción del Estado se esté apostando por un liderazgo que prioriza el diálogo y la consulta con los distintos actores nacionales, incluyendo voces con experiencia en la conducción del país.

Esa manera de encarar los desafíos no solo fortalece la legitimidad de las decisiones, sino que reafirma una premisa esencial en democracia: las transformaciones duraderas se construyen con participación, no desde la imposición.

Las democracias sólidas no se construyen desde la imposición, sino desde la capacidad de generar consensos. Cuando se trata de temas sensibles para la sociedad, esa búsqueda de consenso no solo es deseable, sino necesaria.

Las decisiones que impactan la vida económica de un país requieren no solo sustento técnico, sino legitimidad política y social.

El diálogo, por tanto, no debe interpretarse como una señal de duda o debilidad. Por el contrario, es una manifestación de fortaleza institucional.

Es la expresión de un liderazgo que entiende que los grandes desafíos nacionales no pueden abordarse desde trincheras políticas, sino desde una visión compartida de país.

La historia reciente de nuestra región ha demostrado que las decisiones tomadas sin el debido consenso suelen generar resistencias que terminan debilitando sus propios objetivos. Por eso, construir acuerdos no es un gesto político accesorio, sino una condición para la sostenibilidad de cualquier iniciativa de alcance nacional.

La ciudadanía observa, analiza y, sobre todo, espera. Espera serenidad en la conducción, claridad en el rumbo y coherencia en las decisiones. Pero, más aún, espera una política capaz de transformar la incertidumbre en dirección y la presión en oportunidad.

Porque, al final, los países no se definen por la ausencia de desafíos, sino por la calidad de las decisiones que toman cuando esos desafíos aparecen.

Y es precisamente en esos momentos —cuando el ruido intenta imponerse sobre la razón— donde el liderazgo verdadero se distingue: no por su capacidad de confrontar, sino por su vocación de construir.

Ahí es donde la política deja de ser coyuntura y se convierte en destino.