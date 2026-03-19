“Arepa Power”: Felicitan a Venezuela en premios Soberano por ganar Clásico Mundial de Béisbol

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 resonó esta noche en la alfombra roja de los Premios Soberano, tras convertirse en campeón del mundo el pasado martes al superar a Estados Unidos en la final del torneo celebrado en Miami, Florida.

Durante la presentación de la categoría Actriz de Teatro, la actriz venezolana Ana Carmen León, junto al actor Frank Perozo, aprovecharon el momento para felicitar a la República Bolivariana por su histórica conquista.

Con un efusivo “Arepa power”, se unieron al reconocimiento del equipo que hizo historia al coronarse por primera vez en el torneo.