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“Arepa Power”: Felicitan a Venezuela en premios Soberano por ganar Clásico Mundial de Béisbol

Durante la presentación de la categoría Actriz de Teatro, la actriz venezolana Ana Carmen León, junto al actor Frank Perozo, aprovecharon el momento para felicitar a la República Bolivariana por su histórica conquista

Ana Carmen León y Frank Perozo felicitan a Venezuela por ganar Clásico Mundial

Ana Carmen León y Frank Perozo felicitan a Venezuela por ganar Clásico Mundial

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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La victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 resonó esta noche en la alfombra roja de los Premios Soberano, tras convertirse en campeón del mundo el pasado martes al superar a Estados Unidos en la final del torneo celebrado en Miami, Florida.

Durante la presentación de la categoría Actriz de Teatro, la actriz venezolana Ana Carmen León, junto al actor Frank Perozo, aprovecharon el momento para felicitar a la República Bolivariana por su histórica conquista.

Con un efusivo “Arepa power”, se unieron al reconocimiento del equipo que hizo historia al coronarse por primera vez en el torneo.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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