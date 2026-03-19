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Reconocimiento especial 

Carlota Carretero, reconocida con galardón especial en los Premios Soberano

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) destacó su versatilidad como actriz, directora, productora y dramaturga

Carlota Carretero: “El teatro ha crecido exponencialmente en calidad y cantidad”

Carlota Carretero: “El teatro ha crecido exponencialmente en calidad y cantidad”

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Carlota Carretero fue reconocida en los Premios Soberano 2026 con el galardón a las Artes Escénicas, un homenaje a más de cuatro décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión. 

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) destacó su versatilidad como actriz, directora, productora y dramaturga, consolidándola como una de las figuras más influyentes de la escena cultural dominicana.

Esta distinción ha sido otorgada previamente a figuras como Cecilia García, Franklyn Domínguez y Manuel Chapuseaux.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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