Carlota Carretero, reconocida con galardón especial en los Premios Soberano

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Carlota Carretero fue reconocida en los Premios Soberano 2026 con el galardón a las Artes Escénicas, un homenaje a más de cuatro décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión.

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) destacó su versatilidad como actriz, directora, productora y dramaturga, consolidándola como una de las figuras más influyentes de la escena cultural dominicana.

Esta distinción ha sido otorgada previamente a figuras como Cecilia García, Franklyn Domínguez y Manuel Chapuseaux.