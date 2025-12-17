Así fue el 2025 de la presentadora Clarissa Molina

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Clarissa Molina despide el 2025 celebrando un año repleto de éxitos profesionales, impacto mediático y nuevas expansiones en su carrera.

Desde iniciar el año en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo, hasta consolidarse como presentadora, actriz y figura influyente en la cultura latina, Clarissa continúa posicionándose como una de las personalidades más destacadas del entretenimiento.

El año inició dándole la bienvenida en vivo desde Times Square, New York siendo parte de la transmisión oficial que vio el mundo entero.

Apenas semanas después, en enero, recibió dos nominaciones a Premios Soberano, reconociendo su trayectoria y su presencia creciente en la industria del entretenimiento tanto en República Dominicana como en

Estados Unidos.

En junio, Clarissa sorprendió al público con una faceta diferente al protagonizar su segunda campaña de la mano de PETA Latino, reforzando su compromiso con causas sociales y con el bienestar animal.

Durante el verano, continuó sumando proyectos importantes. En agosto viajó a Puerto Rico para asistir al estreno de _Diario, Mujer y Café_, la nueva película escrita y producida por Roselyn Sánchez, donde Clarissa interpreta a Ximena, un papel clave dentro de la historia.

Septiembre marcó uno de los momentos televisivos más destacados del año, cuando Clarissa fue anfitriona de los Premios Juventud desde Panamá, la primera vez que la ceremonia se realizaba en ese país.

Su participación fue ampliamente elogiada, reafirmando su fuerza como presentadora internacional.

En octubre, Molina celebró otro hito, el relanzamiento de _Clarissima_, esta vez en alianza con Uforia, ampliando su alcance y convirtiéndose en un contenido multiplataforma disponible en ViX, Spotify, Apple Podcasts, YouTube y más.

La nueva etapa del proyecto ha sido recibida con entusiasmo por su fiel audiencia y nuevos seguidores.

Como cierre del año, _Clarissima_ continúa generando conversación. Anoche se estrenó un nuevo episodio del podcast con la participación del reconocido comediante Raymond Pozo, mientras que el episodio de la semana pasada contó con la destacada actriz Angelique Boyer,

reafirmando la relevancia del espacio y su capacidad para atraer a figuras influyentes del entretenimiento latino.

Tras un año marcado por crecimiento, nuevos desafíos y grandes oportunidades, Clarissa Molina se prepara para un 2026 lleno de proyectos prometedores.

Acerca de Clarissa Molina

La presentadora de televisión, actriz y reina de belleza dominicana Clarissa Molina nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Obtuvo un gran reconocimiento al ganar el título de Miss República Dominicana en 2015, lo que le permitió representar a su

país en el certamen de Miss Universo celebrado ese año donde quedó entre las 10 finalistas.

Su carrera en el mundo del espectáculo comenzó con el modelaje y la participación en varios concursos de belleza, como Nuestra Belleza Latina el cual ganó en el año 2016 donde desplegó su carisma y talento. Tras ganar el certamen, Clarissa se ha dedicado a la televisión y a la actuación.

Su encanto, ingenio y atractiva personalidad cautivaron al público de toda América Latina.

Clarissa continúa siendo una figura destacada del entretenimiento latinoamericano, conocida por su versatilidad y dedicación a su oficio. siendo un modelo a seguir para muchas mujeres jóvenes que aspiran a

triunfar en la industria del entretenimiento, demostrando resistencia y determinación a la hora de perseguir sus sueños.