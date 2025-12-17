Siete recomendaciones clave para que sus compras navideñas en línea sean seguras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La temporada navideña es una de las épocas de mayor actividad comercial del año, y las compras en línea se han consolidado como una opción cada vez más popular, gracias a la comodidad y variedad que ofrecen.. Sin embargo, este incremento también viene acompañado de mayores riesgos para los consumidores.

Es por esta razón que el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) comparte una serie de recomendaciones clave para que sus compras navideñas en línea sean seguras, informadas y responsables.

1. Compre solo en sitios web confiables

Antes de realizar cualquier compra, verifique que la tienda en línea sea legítima. Revise que la dirección web comience con https:// y que incluya un ícono de candado, lo que indica una conexión segura. Desconfíe de ofertas excesivamente atractivas y de sitios con errores ortográficos o información de contacto incompleta.

2. Investigue al vendedor

Busque opiniones y reseñas de otros consumidores en fuentes externas. Verifique si la empresa cuenta con políticas claras de devolución, cambios y garantías. Un comercio serio siempre ofrece información transparente sobre sus productos y servicios.

3. Proteja su información personal y financiera

Evite realizar compras desde redes Wi-Fi públicas. No comparta datos innecesarios y asegúrese de que el método de pago sea seguro. Siempre que sea posible, utilice tarjetas de crédito o plataformas de pago reconocidas, ya que suelen ofrecer mayor protección ante fraudes.

4. Lea cuidadosamente las condiciones de compra

Antes de confirmar su pedido, revise el precio final, impuestos, costos de envío, plazos de entrega y políticas de cancelación. Guarde comprobantes, facturas y correos electrónicos relacionados con la transacción, ya que serán útiles en caso de reclamo.

5. Desconfíe de mensajes y enlaces sospechosos

Durante las fiestas aumentan los intentos de fraude mediante correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales que simulan ser de empresas conocidas. No haga clic en enlaces desconocidos ni descargue archivos adjuntos de remitentes no verificados.

6. Planifique sus compras con anticipación

Comprar con tiempo le permite comparar precios, evitar compras impulsivas y reducir el riesgo de retrasos en la entrega. Además, facilita ejercer su derecho a reclamar o devolver un producto si no cumple con lo esperado.

7. Conozca sus derechos como consumidor

Como consumidor, usted tiene derecho a recibir información clara, productos de calidad y a presentar reclamos cuando corresponda. Ante cualquier inconveniente, comuníquese primero con el proveedor y, si no obtiene respuesta, acuda a las instancias de protección al consumidor.