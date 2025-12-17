Documental sobre Melania Trump mostrará su vida como primera dama tras bambalinas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El documental sobre Melania Trump, que se estrenará el 30 de enero en cines, ofrecerá un vistazo tras bambalinas a la vida de la esquiva primera dama estadounidense, según promete el primer tráiler del filme compartido este miércoles en sus redes sociales.

"Aquí vamos de nuevo", advierte la exmodelo eslovena de 55 años en los primeros segundos del avance, ataviada con el ahora ya icónico atuendo de amplio sombrero y abrigo azul marino que lució en la segunda toma de posesión de su esposo, el presidente Donald Trump.

"Todo el mundo quiere saber. Así que aquí está", invita la primera dama.

En poco más de un minuto, el tráiler muestra a Melania como "testigo de la historia en ciernes" durante los momentos previos a su regreso a la Casa Blanca, entre ellos el proceso de creación del vestido blanco y negro que lució en el baile inaugural en enero pasado, y los primeros meses del segundo mandato de Trump.

"Por primera vez, el público de todo el mundo está invitado a las salas de cine para presenciar el desarrollo de este capítulo crucial: una mirada íntima y sin filtros a mi vida mientras compagino la familia, los negocios y la filantropía en mi extraordinario camino para convertirme en primera dama de los Estados Unidos", dijo Melania a Fox News.

En el avance puede verse a la exmodelo en su rol oficial, compartido entre la Casa Blanca, el penthouse de los Trump en Nueva York y la residencia preferida de su marido, el club Mar-a-Lago en la Florida, mientras ofrece un provilegiado acceso a momentos privados mientras se reincorpora a la vida pública.

La propia Melania es la productora ejecutiva del documental, dirigido por Brett Ratner, un cineasta conocido por la saga 'Rush Hour' y por las acusaciones de mala conducta sexual en su contra al inicio del movimiento 'Me Too', en 2017.

La cinta, de 104 minutos, será distribuida por los estudios de Amazon MGM, que ganó los derechos en una puja con otros grandes del entretenimiento como Netflix y Disney, en una compra histórica de 40 millones de dólares, considerada la mayor cantidad pagada por un documental, según Fox News.

El filme es visto como un paso más en la apertura de Melania al público estadounidense, después de la publicación de un libro de memorias a fines de 2024.

Melania Trump ya había dicho que durante el primer mandato de su esposo (2017-2021) quizá la gente no la entendía ni aceptaba "como ahora".

"Algunos quizás me ven solo como la esposa del presidente, pero soy independiente, tengo mis propias ideas y mis síes y noes. No siempre estoy de acuerdo con lo que mi marido dice o hace, y está bien", explicó en enero pasado.