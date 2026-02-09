El Avance Media cumple dos años marcando la diferencia en el periodismo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Avance Media celebra la llegada de su segundo aniversario convirtiéndose en un referente de los nuevos medios y las nuevas formas de llevar información veraz e importante a las audiencias, innovando en los formatos y diversos canales a través de los cuales han emprendido sus operaciones.

El equipo directivo agradece a la audiencia y a los sectores privado y público por la confianza y por creer en la visión del diario, la cual ha sido un proceso de evolución dentro del panorama mediático de la República Dominicana.

El Avance Media, que forma parte del conglomerado de medios de FAIA Group, ha apostado por un periodismo cercano, responsable, de calidad y disruptivo. Apostando a la innovación y atractivo visual en la forma en la que se presentan las informaciones a las audiencias.

Durante estos dos años, el Avance Media ha lanzado su edición impresa, una apuesta por el periodismo de profundidad que se complementa con su plataforma digital. Asimismo, ha sido nominado como Mejor Nuevo Medio Digital en el Premio Nacional de Periodismo 2024, un reconocimiento que evidencia la aceptación del proyecto por parte de los lectores como también del gremio periodístico.

El medio ha desarrollado coberturas especiales que han marcado la agenda nacional, entre ellas las elecciones presidenciales de la República Dominicana y de los Estados Unidos, las rendiciones de cuentas del presidente Luis Abinader, la Feria Internacional de Turismo (FITUR), Premios Soberanos, la Gran Parada Dominicana en Nueva York, la Semana Dominicana en Estados Unidos, entre otros eventos nacionales e internacionales, ofreciendo contexto, análisis y una mirada periodística responsable a acontecimientos de alto interés público.

Diulka Pérez y Carlos Pérez Tejada.

“Desde su concepción hemos tenido claro que debemos de ser responsables con lo que informamos. Tenemos una fundación basada en la veracidad, honestidad y la responsabilidad que nos obliga trabajar para el cuarto poder, el periodismo. Hoy celebramos este segundo aniversario con esta visión reforzada, expresó Diulka Pérez, presidenta del Consejo Editorial.

Por su parte, Carlos Pérez Tejada, director general de FAIA Group y director de El Avance Media, destacó que “la clave de nuestro éxito ha sido la visión compartida de todo el equipo de llevar la información en formatos atractivos para las audiencias y las realidades de esta era digital. Agradecemos a la audiencia y a los patrocinadores que han creído en nuestra visión. Este 2026, les traemos una sorpresa en un nuevo formato.

Desde FAIA Group, El Avance Media, agradece la confianza de quienes han acompañado este proyecto desde sus inicios y reafirma su compromiso de seguir apostando por un contenido responsable, actual y de calidad, avanzando junto a su audiencia y aportando al fortalecimiento del periodismo dominicano.