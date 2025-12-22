Bad Bunny y J Balvin se piden disculpas e interpretan “La canción”, en México

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Los destacados artistas Bad Bunny y J Balvin protagonizaron un emotivo encuentro este domingo 21 de diciembre, al poner fin a cualquier diferencia del pasado e interpretar juntos el icónico tema “La canción”, durante un concierto del puertorriqueño, en México.

J Balvin sorprendió a los fans al llegar como invitado sorpresa durante la presentación, allí, auguró éxitos al denominado “Conejo malo” y expreso orgullo de que sean precisamente ellos dos quienes den la cara por los latinos en el género.

“Gracias por esas palabras. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo”, respondió Benito.

Los artistas se sumergieron en un abrazo largo y cálido y procedieron a interpretas otras producciones musicales incluidas en el álbum que grabaron en 2019, Oasis, seguida de uno de sus más grandes éxitos del 2017 “Si tu novio te deja sola” y “I Like It”, la cual fue grabada junto a la rapera y empresaria Cardi B.

Esta reconciliación fue celebrada dentro y fuera del estadio mexicano. En redes sociales, los internautas convirtieron el nombre de ambos artistas en tendencia y desataron una lluvia de mensajes y memes para festejar el reencuentro. “¡Qué clase de milagro fue este! J Balvin y Bad Bunny”, escribió la usuaria Jaseri Sánchez en X.