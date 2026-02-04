Los mejor del día
El horóscopo de este miércoles 4 de febrero del 2026
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 – 21/04)
Aprende a darte el tiempo que necesitas para resolver las situaciones. Hoy no dejes que los demás decidan por ti.
TAURO (22/04 – 21/05)
Será un día conflictivo, porque estarás todo el tiempo decidiendo si dejas pasar comentarios sobre tu persona. Hoy, evita las discusiones.
GÉMINIS (22/05 – 21/06)
Tendrás pensamientos profundos que generarán mucha confusión y ansiedad. Tómate un tiempo y analiza cada uno.
CÁNCER (22/06 – 21/07)
Clima general un tanto negativo. De tu actitud que se desate o no una nueva batalla. Deberás actuar con diplomacia.
LEO (22/07 – 21/08)
Tendrás dificultad para ser reconocido o apreciado; supéralo con acciones. Permite que tu trabajo o actuación hable por ti.
Horóscopo
Horóscopo de hoy: predicciones para tu signo y consejos
Hoy
VIRGO (22/08 – 21/09)
Despertarán en ti una tremenda sensación de libertad y, simplemente, te sentirás feliz. Hay posibilidades de accidentes, cuídate.
LIBRA (22/09 – 21/10)
Si tienes que rechazar oportunidades, explícate bien, ya que te tendrán en cuenta más adelante. No desesperes.
ESCORPIO (22/10 – 22/11)
Triunfarás en la vida y alcanzarás tu propia realización personal si logras dominar tu apego desmedido por el momento presente.
SAGITARIO (23/11 – 21/12)
Es un momento ideal para los encuentros virtuales con amigos y familia, y también para realizar algún proyecto junto a ellos.
CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)
Si pensabas que la convivencia era fácil, te equivocas. Para tener éxito, deberás hacer uso de tu capacidad de comunicación.
ACUARIO (22/01 – 21/02)
Asegúrate de que tu dirección sea clara. Delimita tu plan de acción. Con determinación y organización podrás llevarlo a cabo.
PISCIS (22/02 – 21/03)
Es momento de que dejes de poner excusas para evitar cumplir con lo que debes. Estás atrasado y debes ponerte al día.