El horóscopo de este miércoles 4 de febrero del 2026

Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.

ARIES (21/03 – 21/04)

Aprende a darte el tiempo que necesitas para resolver las situaciones. Hoy no dejes que los demás decidan por ti.

TAURO (22/04 – 21/05)

Será un día conflictivo, porque estarás todo el tiempo decidiendo si dejas pasar comentarios sobre tu persona. Hoy, evita las discusiones.

GÉMINIS (22/05 – 21/06)

Tendrás pensamientos profundos que generarán mucha confusión y ansiedad. Tómate un tiempo y analiza cada uno.

CÁNCER (22/06 – 21/07)

Clima general un tanto negativo. De tu actitud que se desate o no una nueva batalla. Deberás actuar con diplomacia.

LEO (22/07 – 21/08)

Tendrás dificultad para ser reconocido o apreciado; supéralo con acciones. Permite que tu trabajo o actuación hable por ti.

VIRGO (22/08 – 21/09)

Despertarán en ti una tremenda sensación de libertad y, simplemente, te sentirás feliz. Hay posibilidades de accidentes, cuídate.

LIBRA (22/09 – 21/10)

Si tienes que rechazar oportunidades, explícate bien, ya que te tendrán en cuenta más adelante. No desesperes.

ESCORPIO (22/10 – 22/11)

Triunfarás en la vida y alcanzarás tu propia realización personal si logras dominar tu apego desmedido por el momento presente.

SAGITARIO (23/11 – 21/12)

Es un momento ideal para los encuentros virtuales con amigos y familia, y también para realizar algún proyecto junto a ellos.

CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)

Si pensabas que la convivencia era fácil, te equivocas. Para tener éxito, deberás hacer uso de tu capacidad de comunicación.

ACUARIO (22/01 – 21/02)

Asegúrate de que tu dirección sea clara. Delimita tu plan de acción. Con determinación y organización podrás llevarlo a cabo.

PISCIS (22/02 – 21/03)

Es momento de que dejes de poner excusas para evitar cumplir con lo que debes. Estás atrasado y debes ponerte al día.

