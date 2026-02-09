Bad Bunny trajo la historia y cultura de Puerto Rico a un revolucionario show del Super Bowl

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El sol estaba bajo cuando Bad Bunny apareció en los campos de caña de azúcar de Puerto Rico durante su espectáculo de medio tiempo, rodeado de jíbaros en pavas (agricultores rurales con sombreros de paja tradicionales), viejitos jugando dominó (un término cariñoso para los hombres mayores) y un puesto de piragua (hielo raspado), símbolos innegables de Puerto Rico.

Desde una pequeña isla caribeña con una complicada historia colonial para el mundo: el artista nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio trajo la cultura puertorriqueña al Levi's Stadium en Santa Clara, California, para su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 en lo que siempre iba a ser un momento histórico para los latinos.

Comenzó con sus grandes éxitos de reggaetón y algunos más, "Tití Me Preguntó", pasando a "Yo Perreo Sola", mientras reaparecía en la parte superior de la casita de su residencia puertorriqueña ( Cardi B fue invitada a su pari de marquesina).

Luego se estrelló contra el techo: “Gasolina” de Daddy Yankee sonó por un momento, claramente un reconocimiento y celebración de los artistas puertorriqueños que allanaron el camino para que su carrera se volviera global.

“Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio,” he introduced himself to the crowd in Spanish. “Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca, nunca dejé de creer en mí y tú también deberías de creer en ti, vales más de lo que piensas.”

En inglés: “Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, y si estoy aquí hoy en el Super Bowl 60 es porque nunca, nunca dejé de creer en mí mismo y tú también debes creer en ti, vales más de lo que crees”.

Sonaron las cuerdas de su canción "Mónaco"; entonces, una sorpresiva Lady Gaga apareció en una escena de boda, cantando su parte de "Die with a Smile", su colaboración con Bruno Mars, acompañada por una banda de salsa. Su vestido lucía una maga, la flor nacional de Puerto Rico.

Esto le dio tiempo a Benito para un cambio de estilo —lucir un traje blanco como un salsero clásico— para “Baile Inolvidable” y “NuevaYol”, con una fiesta en la calle donde se tomó una foto con Tonita, dueña de uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños en la ciudad de Nueva York, el Caribbean Social Club de Brooklyn.

Ricky Martin, uno de los artistas crossover más destacados de Puerto Rico, interpretó "Lo que le pasó a Hawái", un grito de guerra por la autonomía cultural de Puerto Rico en tiempos de neocolonialización. Se sentó en una silla de plástico frente a un plátano; una escena que evocaba la portada del álbum de Bad Bunny de 2025, "Debí Tirar Más Fotos".

Detrás de Martín, jíbaros en pavas treparon postes de electricidad que explotaron, símbolo de los frecuentes apagones y la falla de la red eléctrica de Puerto Rico. Esto dio inicio a una conmovedora interpretación de la canción de Bad Bunny de 2022, "El Apagón", en referencia al huracán María, sus secuelas y la continua ira y frustración por los apagones persistentes y crónicos .

Sostenía una bandera de Puerto Rico en rojo, blanco y celeste, reflejo del movimiento independentista puertorriqueño.

Durante aproximadamente 13 minutos del espectáculo de medio tiempo patrocinado por Apple Music y Roc Nation, todas las miradas en el campo —y en todo el mundo— estaban centradas en Benito Antonio Martínez Ocasio.

Bad Bunny cantó completamente en español, ya que toda su música está grabada en ese idioma, aunque ha colaborado con artistas angloparlantes. La única voz en inglés fue la de Gaga. Eso cambió al final del concierto, cuando dijo: "God Bless America" (Dios bendiga a América) y luego nombró países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. "And my motherland, mi patria, Puerto Rico, seguimos aquí". En inglés: "My homeland, Puerto Rico, we are still here" (Mi patria, Puerto Rico, seguimos aquí).

Detrás de él, una pantalla decía “Lo único más poderoso que el odio es el amor” en inglés, una referencia directa a uno de sus recientes discursos en los Grammy 2026.

Terminó con “DtMF” mientras salía del estadio, acompañado por músicos con güiros (un instrumento de percusión hecho de una calabaza hueca) y panderetas (panderetas, símbolo de la plena).

Durante años, Bad Bunny ha sido uno de los artistas más escuchados del planeta. Y el domingo, dejó claro que su popularidad global se traslada sin problemas al escenario más grande de Estados Unidos (aunque no es ajeno a ello. Anteriormente, apareció en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV en 2020 junto a Jennifer Lopez y Shakira. Cantó en español junto a dos artistas cuyos éxitos bilingües ayudaron a marcar el comienzo de una era de fusión para la música latina en la década del 2000).

Considere la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo de 2026 como la guinda de un gran momento para la superestrella mundial de 31 años, quien hace apenas 10 años trabajaba en un supermercado Econo en Puerto Rico.

La semana pasada, se llevó el premio al álbum del año en los Grammy 2026 por su álbum "Debí Tirar Más Fotos", que fusiona la tradición folclórica de géneros locales borinquenses como la bomba, la plena, la salsa y la música jíbara con estilos contemporáneos como el reguetón, el trap y el pop. Fue la primera vez que un álbum íntegramente en español ganó el máximo galardón.

Como la mayoría de los cabezas de cartel, Bad Bunny mantuvo en secreto los detalles de su actuación del medio tiempo, aunque muchos especularon que habría algún tipo de actuación política. Ha criticado al presidente Donald Trump en el pasado y, en los Grammy del domingo pasado, exclamó "¡Fuera ICE!" al aceptar un premio televisado. La última gira de Bad Bunny no pasó por Estados Unidos continental; en una entrevista, dijo que estaba inspirada, al menos en parte, por la preocupación de que sus fans pudieran ser blanco de agentes de inmigración.

En una conferencia de prensa el jueves, Bad Bunny le dijo a Zane Lowe y Ebro Darden de Apple Music que los espectadores podían esperar una gran fiesta, y bromeó que si bien los espectadores no necesitaban aprender español para disfrutar de su presentación, deberían aprender a bailar.

"Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucho de mi cultura", dijo entonces. "No quiero dar ningún spoiler. Va a ser divertido".

Por supuesto, cumplió precisamente con eso: con un mensaje de esperanza y un recordatorio de la resiliencia de Puerto Rico.