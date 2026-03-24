De Camilo a grandes sorpresas: los conciertos que están sacudiendo RD en 2026

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

La República Dominicana vive un 2026 cargado de música, emociones y escenarios repletos.

Desde la esperada presentación del cantautor colombiano Camilo hasta una cartelera llena de artistas internacionales y locales, el país se posiciona como uno de los destinos más activos de la en materia de espectáculos.

A continuación, algunos de los conciertos que se realizarán próximamente:

Killers

El próximo 27 de marzo, la banda estadounidense The Killers encenderá el Óvalo de la Feria Ganadera.

Nodal

Apenas días después, el 4 de abril, el mexicano Christian Nodal se presentará en el emblemático Anfiteatro Altos de Chavón.

Chayanne

El 11 de abril, el romanticismo y el baile llegarán al Estadio Quisqueya Juan Marichal con el esperado show de Chayanne y su gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026”.

Maroon 5

La cartelera continúa cargada en mayo. El 1 de ese mes, Maroon 5 tomará Altos de Chavón, seguido por Ed Sheeran el 9 de mayo en el Estadio Quisqueya.

Laura Pausini

Un día después, el 10 de mayo, la italiana Laura Pausini se presentará en el Óvalo de la Feria Ganadera.

Mientras que el chileno Beto Cuevas ofrecerá su espectáculo el 23 de mayo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Beto Cuevas

Ese mismo mes también contará con propuestas variadas: el espectáculo “Raphaelísimo 2026” llegará el 6 de mayo al Teatro Nacional, y la joven artista Zhamira Zambrano cantará el 23 de mayo en el Hard Rock Café Santo Domingo con su “Curita para el Corazón Tour”.

Zhamira

Los fanáticos del pop latino y la nostalgia también tendrán su espacio.

El dúo Servando & Florentino se presentará el 25 de abril en la Feria Ganadera, mientras que la legendaria Isabel Pantoja celebrará su “Tour 50 Aniversario” el 23 de mayo en Altos de Chavón.

Servando y Florentino

Más adelante, el 25 de julio, la bachata se hará sentir con Frank Reyes en el Hard Rock Café Santo Domingo.

Y para cerrar el calendario por todo lo alto, Ricardo Montaner llegará el 26 de septiembre con “El Último Regreso” en Altos de Chavón.

Ricardo Montaner

El regreso de todos estos artistas ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan corear éxitos.

Su show promete una mezcla de romanticismo, energía y cercanía con el público dominicano.

Esta variedad ha permitido que diferentes generaciones encuentren propuestas a su gusto.

Mientras, que en redes sociales sus fanáticos anhelan que llegue el día para verlo en vivo.