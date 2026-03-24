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​Suspensión y retorno

UASD anuncia pausa académica por Semana Santa: estas son las fechas clave

La UASD precisó que las labores se reanudarán el lunes 6 de abril en los horarios habituales.

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Merilenny Mueses
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó este martes que suspenderá sus actividades docentes y administrativas con motivo del asueto de Semana Santa a partir del miércoles 1 de abril al mediodía.

La academia precisó que las labores se reanudarán el lunes 6 de abril en los horarios habituales.

Asimismo, comunicó que desde el lunes 30 de marzo y durante toda esa semana quedarán suspendidos los viajes de los profesores que se trasladan a los recintos, centros, subcentros y extensiones universitarias para impartir docencia.

“Consideramos propicia la ocasión para invitar a nuestros profesores, estudiantes y servidores administrativos a la reflexión, a la unidad que nos caracteriza como dominicanos y a que, en cada una de nuestras acciones, se vean reflejados valores tales como la compasión, la solidaridad y la preservación de la vida”, concluyó la institución en un comunicado.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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