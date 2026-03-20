Laura Pausini regresa a República Dominicana con su gira "Yo Canto Word Tour"

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La superestrella italiana Laura Pausini, una de las voces más influyentes de la música latina y europea, regresa a la República Dominicana para ofrecer un concierto único el próximo 10 de mayo de 2026 en El Óvalo de la Feria Ganadera, prometiendo una noche cargada de emoción, grandes éxitos y una puesta en escena de primer nivel.

Luego de más de una década sin presentarse en el país, la artista vuelve al encuentro de su público dominicano como parte de su gira internacional “Yo Canto World Tour”, reafirmando el vínculo especial que mantiene con sus fans en la región.

La cantante se presentó por última vez en Santo Domingo durante su Inedito World Tour en 2012, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Las etapas de venta de boletas serán las siguientes:

● Preventa Fan Club: lunes 23 de marzo de 2026, a las 10:00 a.m.

● Venta general: Martes 24 de marzo de 2026, a las 10:00 a.m., a través de

tuboleta.com.do

Con una carrera que supera los 30 años, Laura Pausini ha vendido millones de discos en todo el mundo, conquistando al público con canciones emblemáticas como La soledad, Víveme, Se fue, En cambio no y Entre tú y mil mares. Ganadora de Grammy, Latin Grammy y Globo de Oro, la artista es reconocida por su poderosa voz, sensibilidad interpretativa y su extraordinaria capacidad de conectar con audiencias de todas las generaciones.

Este concierto en Santo Domingo representa una cita imperdible para los amantes de la buena música y para todos los seguidores que han esperado su regreso por años.

Sobre Laura Pausini



La cantautora, ícono global del pop, cuenta con más de 75 millones de discos vendidos en el mundo y más de 6 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, siendo reconocida como la artista femenina italiana más escuchada fuera de su país.

Es la primera y única artista italiana en ganar un premio Grammy y entrar en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos con la versión de su éxito Se fue junto al rapero puertorriqueño Rauw Alejandro. A lo largo de su carrera ha ganado cuatro Latin Grammy Awards y fue reconocida por la Academia Latina de la Grabación como “Persona del Año 2023”, convirtiéndose en la primera artista no hispanohablante en recibir esta distinción.

Su lista de logros incluye además un Globo de Oro, una nominación a los Premios Emmy y otra a los Premios Óscar.

Laura Pausini también ha marcado hitos en la música internacional, siendo la primera artista en presentarse tanto en el Estadio San Siro de Milán como en el Circo Massimo de Roma.

A lo largo de su carrera ha colaborado con grandes figuras internacionales como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Charles Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Kylie Minogue, Alejandro Sanz y Céline Dion, entre muchos otros.

La artista ha actuado en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, incluyendo Radio City Music Hall y Madison Square Garden en Nueva York, Royal Albert Hall en Londres y el Olympia de París.

Durante más de tres décadas de trayectoria, más de 40 países han vibrado con sus conciertos en vivo, consolidándose como una de las voces más importantes de la música internacional.