Carnaval de Bonao concluye este domingo 8 con un desfile regional

Con un gran desfile regional concluyen este domingo 8 las actividades carnavalescas, donde participarán más de 25 provincias con sus tradicionales culturas carnavalescas.

Para este desfile han confirmado más de 200 grupos carnavalescos de todo el país que participarán en este desfile regional, donde quedan concluidas las fiestas de Carnaval Bonao 2026.

El desfile final, iniciará en la avenida Libertad y estará encabezado por la reina y el rey Momo, Elizabeth Plasencia y Winston Bolivar Santos, además del alcalde Eberto Núñez, y Cesar Cerda presidente de la comisión organizadora.

En la actividad participarán delegaciones de Estados Unidos, Venezuela y Canadá, que exhiben sus banderas.

Cientos de grupos carnavalescos e individuales estará en el desfile, que recorrerá varias calles y finalizará en el parque Duarte con un concierto con el merenguero Héctor Acosta (El Torito).

El parque Duarte sirvió de escenario para que las provincias que participaron pusieran de manifiesto su cultura carnavalesca.

La actividad será transmitida por el canal 10 de Yuna Visión, Youtube y una red de emisoras locales.

Delegaciones de New York, Canadá e Islas Vírgenes estarán participando con sus comparsas y manifestaciones culturales.

Desde el sábado en la noche comenzarán a llegar las delegaciones de las diferentes provincias que estarán exhibiendo sus culturas carnavalescas.

El alcalde Eberto Núñez garantizó apoyo a las provincias que participarán en este desfile regional, que será convertido en nacional por el gran número de comparsas, grupos y carrozas que ya confirmaron sus participaciones.

El mismo empezará a las tres de la tarde y se espera que finalice en la noche, porque se prevé que asistirá un gran público de Bonao y visitantes que vendrá a disfrutar de la presentación de la orquesta de Héctor Acosta.

El desfile regional que despide el carnaval de Bonao es una tradición de 30 años para culminar la actividad, que arranca el último domingo de enero y en la que es manifestada la cultura popular.

Son parte de esta plataforma de apoyo, la Cervecería Nacional Dominicana, el Ministerio de Turismo y Luis Abinader.