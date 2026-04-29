Caroline Aquino revela que congeló sus óvulos: Me sentiría feliz incluso siendo madre soltera

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La comunicadora Caroline Aquino reveló que congeló sus óvulos como parte de su plan para cumplir su deseo de volver a ser madre, una meta que espera materializar el próximo año, incluso si le toca hacerlo como madre soltera.

Durante su participación en el programa Solo para mujeres, Aquino confesó que convertirse nuevamente en mamá es uno de sus mayores anhelos.

“Yo sueño (con ser madre)… de hecho le decía a Nahiony hace unos días: este es el año de Ellas en la noche y si Dios lo permite, yo voy a trabajar para que el próximo año sea el de Caroline volver a ser mamá”, expresó.

La comunicadora explicó que tomó la decisión de congelar sus óvulos tras reflexionar sobre su futuro luego de una separación.

“Yo hace un tiempecito me realicé la congelación de óvulos. El tema de mi separación me hizo sentar a evaluarme de qué yo quería a futuro. Dije: vamos a prepararnos para cuándo sea el momento y vamos a guardar esto”, contó.

Aquino aseguró además que no descarta convertirse en madre sin una pareja.

“Yo amo y disfruto mi rol como madre. Evidentemente sí me gustaría (hacerlo en pareja) porque crecí en una unión muy familiar. Crecí con papá, con mamá, con hermanos, y sueño poder hacerlo en su momento. Pero de no ser posible yo igual me sentiría completa y feliz con mis dos hijos que sueño”, dijo.

Explicó que actualmente ya tiene un hijo y mantiene el deseo de tener una niña.

“El niño que ya lo tengo y ese anhelo que espero que Dios me permita realizar de tener una hija”, agregó.

Asimismo, comentó entre risas que en su familia ya esperan la llegada de una niña.

“En mi familia están esperando la niña, que la voy a dar yo”, expresó.