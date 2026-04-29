Crece oferta de radio, TV y programas digitales

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

En medio del constante debate sobre una supuesta crisis en los medios de comunicación, surge una nueva ola de programas de radio y televisión, junto a propuestas digitales que refrescan y diversifican la parilla del entretenimiento local.

"Ellas de Noche"

Telemicro anunció su nueva propuesta televisiva para horario estelar, “Ellas de noche” con Nahiony Reyes y Caroline Aquino, quienes conducirán el programa los domingos. El espacio de entretenimiento variado inicia el 3 de mayo, a las 10:00 de la noche.

“El Domingo es Mío”

Se trata de una propuesta dinámica y familiar que iniciará su transmisión el próximo domingo 03 de mayo, en horario de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde por Digital 15 y Telemicro Internacional.

La revista televisiva, informativa y entretenida, será conducida por Brenda Sánchez y Carlos Alfredo Fatule.

“Sin guiones”

Este mismo mes, la comunicadora e influencer Evelina García presentó “Sin Guiones”, una propuesta digital centrada en la salud mental, las emociones y la vida cotidiana, abordada desde una perspectiva directa y sincera.

La propuesta se distribuye a través de plataformas digitales y los episodios se publican cada jueves.

“Código Fuente”

Nace un espacio que une a dominicanos en España. “Código Fuente” es un programa digital que combina humor, reflexión y experiencias reales en un formato dinámico y cercano. Creado y dirigido por Yamilet González, actriz, humorista y creadora de contenido popularmente conocida como La González. El programa será transmitido a través de YouTube en el canal “La González Oficial”.

“La para radio Show”

Liderado por la comunicadora dominicana Sandra Berrocal, hace un poco más de un mes se estrenó este proyecto en la ciudad de New York, con transmisión de lunes a viernes por YouTube.

“La fábrica radio”

También se suma a este listado, transmitido por Estrella 90.5 FM., de lunes a viernes de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, lo conforman Hony Estrella, Cheddy García, Candy Flow, Wandaly Soriano, José Matos, Sariné Féliz y Enger Luna.

“Pichando a las 12”

La propuesta que aún no ha cumplido su primer mes en el aire, combina humor, actualidad y entretenimiento. Juan Carlos Pichardo, quien coordina el espacio, comparte cabina con María Angélica Ureña, Elías Serulle y Luis José Germán, a través de la estación radial La X102 y sus plataformas digitales.