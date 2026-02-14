Cheddy García denuncia irregularidades en allanamiento: exige que aparezcan las "prendas de su hija"

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La actriz y humorista Cheddy García denunció públicamente que, a tres semanas de un allanamiento realizado por error en la vivienda de su hija Chelsy, las autoridades aún no han devuelto las prendas que fueron sustraídas durante el operativo.

“¿Cómo es posible que a esta altura del juego a nosotras no se nos dé respuesta de las prendas?”, cuestionó la artista conocida como la Mamá del humor, en un video difundido en su cuenta de Instagram.

Reunión con autoridades

García explicó que cumplió con todos los procesos requeridos, incluyendo una reunión con el director Central de Asuntos Internos del Ministerio de Interior y Policía, general Werner Núñez Quezada, quien le ofreció “buen trato”. Sin embargo, la humorista insistió: “Yo no como nada más con trato, yo como que me resuelvan”.

Las autoridades se llevaron el cofre donde su hija guardaba las prendas para buscar huellas digitales e inspeccionaron las cámaras de seguridad. Según García, ya se conoce la identidad de la persona que tomó las pertenencias: “No me mareen más. Que aparezcan las prendas”, exigió.

Investigación en curso